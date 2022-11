En el Mundial de Qatar 2022, han habido múltiples manifestaciones de jugadores y aficionados, en los primeros días de competencia.

Previo al partido de Alemania contra Japón, en Qatar 2022, los jugadores alemanes se tomaron la foto inicial tapándose la boca, debido a que la FIFA les prohibió utilizar un brazalete con el lema One love, en apoyo a la comunidad LGBTI+.

“Con brazalete o si brazalete, mantenemos nuestra postura”, compartió la selección mediante Twitter.

“ No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es así. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos la voz”, añade.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.

Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7

— Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022