Los vehículos foráneos que necesiten circular en Puebla, deberán tramitar un pase turístico en caso que su estancia sea menor a 14 días, a menos que sean pertenecientes a estados de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe); cuyo trámite es gratuito.

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), se otorgará a los vehículos de uso particular no mayores a 15 años de antigüedad del extranjero o foráneos, que necesiten circular cuando no haya contingencia ambiental, pues de lo contrario deberán acatar las medidas en ese sentido.

Se puede solicitar el Pase Turístico para circular en Puebla, de acuerdo a:

Una vez por semestre, con vigencia de 14 días

Cuatro veces por semestre (no necesariamente consecutivas), con una vigencia de 3 días

Dos veces por semestre (no necesariamente consecutivas), con una vigencia de 5 días cada una

El trámite del Pase Turístico, se realiza a partir del día que ingresará a Puebla, es:

Ingresar: https://paseturistico.puebla.gob.mx/ En la parte superior elegir “Registrarse” Registrar el vehículo con los datos de la tarjeta de circulación Generar el Pase Turístico indicando si lo requiere para 3, 5 o 14 días Imprimir el Pase Turístico

Si el automóvil foráneo ingresa al estado de Puebla sin haber verificado en un estado de la CAMe, y además no tiene el Pase Turístico, entonces será multado de 20 a 30 veces lo equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de mil 924.4 a 2 mil 886.6 pesos.

Además, serán retirados los vehículos y remitidos al depósito vehicular, en el que deberán permanecer hasta pagar la multa.

Por otra parte, cuando haya contingencia ambiental, no será vigente el Pase Turístico, sino que deberán tramitar el holograma Testificación de Verificación Vehicular para circular en Puebla, según el Hoy No Circula:

