La Norma Oficial Mexicana 236, que exigía la verificación físico-mecánica de los vehículos ligeros de menos de 3.8 toneladas, fue cancelada, por parte de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad de la Secretaría de Economía; pero, la verificación ambiental sigue.

De acuerdo a la secretaría, la verificación físico-mecánica de vehículos ligeros se cancela el 1 de diciembre, debido a que en esa fecha iba a entrar en vigor, al considerar que puede afectar negativamente al ingreso de las familias que usan los vehículos para trabajar.

“ De esta manera se beneficia a la economía de la población mexicana que cuenta con vehículos de trabajo, familiares y de uso doméstico, ya que esta revisión implicaba los gastos no previstos para aprobar las inspecciones, el propio pago de la verificación y, en su caso, la reparación de los mismos”, dice en un comunicado.

Lo anterior, al considerar que los ciudadanos tendrían que hacer visitas a talleres mecánicos para corroborar que sus autos no tengan fallas mecánicas y cumplir con los requisitos mecánicos.

Contempla revisar el estado de la carrocería y el chasis, las puertas y el cofre, el parabrisas y ventanas, los limpiaparabrisas y lavaparabrisas, el soporte de la llanta auxiliar, asientos y anclajes, cinturones de seguridad, velocímetro, claxon, iluminación, sistemas de frenos, dirección y suspensión; motor y la transmisión.

La Norma 236 indicaba que, los automóviles nacionales y extranjeros con menos de mil kilómetros recorridos, tenían que acreditar la verificación físico-mecánica.

Sin embargo, la ambiental sí continuará en vigor, por lo que los ciudadanos están obligados a realizarla, como la actual que se encuentra vigente en Puebla.

Al respecto, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, reiteró que la verificación ambiental va a continuar.

“ La actividad de verificentros para revisar contaminantes en motores continúa, no crean que afecta en algo, no vayan a decir que está suspendido algo, continúa, no tiene algún obstáculo para que siga” , dijo.

La verificación vehicular comenzó el 24 de octubre en Puebla y se publicó la logística en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se consideraba la verificación físico-mecánica, e inició con el transporte público y vehículos utilizados para servicio privado mediante plataformas, como Uber, Didi y Cabify.

