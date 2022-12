En Irán, Amir Nasr-Azadani, futbolista profesional, participó en manifestaciones por los derechos de las mujeres y contra la muerte de Mahsa Amini, por lo que fue arrestado y está en espera de sentencia; de ser encontrado culpable, será asesinado.

De acuerdo a medios internacionales, Amir Nasr-Azadani es acusado de enemistad con Dios (moharebeh), pues Asadulla Jafari, presidente del Tribunal Supremo de Isfahán, asegura que es miembro de un grupo armado, al estar involucrado en la muerte de tres guardias de seguridad en las protestas.

Amir Nasr-Azadani es un futbolista profesional de Irán, nacido en 1996, cuyo equipo actual es Gol Reyhan Alborz.

Fue detenido tras las protestas por la muerte de Mahsa Amini, luego que fue detenida por desobedecer el código de vestimenta islámico, lo que desató las manifestaciones de mujeres y hombres para buscar la libertad femenina.

El futbolista se unió a las manifestaciones, pero, según medios locales, él se encontraba en otra zona distinta a donde murieron los guardias de seguridad.

BBC informó que aún no ha sido condenado, como medios indican, pero que sí está acusado por actividades delictivas graves, que refieren al asesinato de los guardias, cuya pena sí es la muerte. Es decir, falta el juicio para la sentencia.

Asimismo, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), se manifestó en contra del castigó y exigió que se elimine.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022