Kilómetros de esperanza: Así corre con causa la China Poblana

Julieta Escobar es una maratonista poblana que, vistiendo el traje de China Poblana, ha sumado kilómetros de ayuda para menores con síndrome de West en México.

En entrevista con Poblanerías.com, Julieta cuenta cómo nació la “China Poblana corre con causa”, con la que ha podido contribuir a que niños y niñas con este padecimiento, puedan tener aparatos ortopédicos que les auxilie en su vida diaria pues el síndrome de West es una enfermedad que provoca epilepsia severa y de difícil control.

Todo inició hace casi ocho años, cuando a su hija –de apenas unos meses de nacida– fue diagnosticada con el Síndrome de West. La noticia fue devastadora y tuvo que buscar actividades recreativas que la ayudaran a sobrellevar la situación. Animada por su esposo, Julieta comenzó a correr.

Mi esposo me dice, ¿por qué no haces algo que te guste? y yo dije pues tal vez correr, que es tan fácil como ponerte unos tenis. Y ahí comenzamos a correr, con causa, con fe, con mucho corazón para poder ayudar a mi hija”.

En cada paso, cada entrenamiento, cuenta, siempre dedicaba una oración y el esfuerzo hacia la salud de su hija. Así, se preparó para correr su primer maratón en 2016 en Puebla.

Cuenta que, 20 días después de haber terminado el maratón, acudió a una cita médica con su bebé y ahí, el médico les dijo que la niña había sanado y ya no había rastro del Síndrome de West.

Con la convicción de ayudar a más niños, Julieta buscó acercarse a asociaciones que dieran orientación y acompañamiento sobre el síndrome de West; y así, llegó a la fundación Camina Junto a Mí, que –actualmente– atiende a cerca de cien familias en todo México.

Inspirada en Juan Diego Maratonista por la Paz, Julieta decidió vestir de China Poblana en las próximas carreras, con el objetivo principal de que la gente la viera y se enterara sobre el síndrome de West.

Eligió vestir de la China Poblana, porque considera es un personaje que representa a una mujer guerrera y su relación con la fe.

Pues, en sus últimos años de vida, Catarina de San Juan, mejor conocida como la China Poblana, dedicó a las prácticas religiosas; dependió de la caridad y se le comenzaron a atribuir milagros, pues según ella, dialogaba con Cristo, con los santos, con los ángeles y con el diablo; sus confesores la llamaban la Visionaria de Puebla.

Los jesuitas la nombraron Catarina de San Juan y en su forma de vestir conservó algunos artículos típicos de su tierra natal.

Cuando Catarina de San Juan murió en 1688, fue enterrada con honores fúnebres y sus restos quedaron entre la sacristía y el altar mayor de la Iglesia de la Compañía de Jesús.

Ella en los últimos días, dedicó sus momentos de mucha fe y ayuda. Eso me llamó la atención y dije, no hay nadie que corra como China Poblana, y más llevando las raíces poblanas a donde Dios me permita ofrecer mis pasos por más niños. En ese entonces no consideré lo difícil que podía ser”.