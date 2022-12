Por las revisiones a transeúntes que se están haciendo en Puebla capital, una persona fue asesinada, quien fue enterrada este 26 de diciembre, mientras que un hombre se encuentra grave de salud y otros dos también fueron heridos.

Hasta este 27 de diciembre hay cuatro policías detenidos, sin embargo, no se ha dado más información al respecto, como si han sido vinculados a proceso o no, pese a que el uso de la fuerza letal solo se puede aplicar cuando esté en riesgo la vida –conocido como legítima defensa–, mientras que los hombres atacados no tenían armas y no se encontraban cometiendo delitos.

La madrugada del 24 de diciembre, en la colonia Reforma Sur, policías municipales atacaron a balazos a distintas personas, todo empezó con un hombre al que le querían aplicar el protocolo de revisiones a transeúntes, pero se negó.

Él iba a una tienda Oxxo junto a su madre cuando ocurrieron los hechos, luego comenzó a correr pues al no dejarse revisar se lo quería llevar detenido, según comentó la señora, y fue cuando le dispararon. Mientras que a ella la arrastró uno de los policías, por lo que se fracturó.

“ Yo cuando llegué a la esquina ya había muchos balazos y muchos heridos, a mi hermano lo mataron. Es todo lo que yo vi. Pero iba yo con mi hijo al Oxxo, a mi hijo le dieron dos balazos, a un vecino, a mi hermano y uno que estaba bien grave, que mataron y falleció” , dice.

Una de las primas del hombre que fue perseguido por los policías, comentó que él entró a la calle donde vive su familia a pedir ayuda, por lo que sus tíos salieron y fueron atacados a balazos, uno de ellos fue el que falleció, Guillermo, y el otros se encuentra grave, Mariano.

Sobre esto, Sergio Salomón Cespedes, gobernador de Puebla, explicó que habrá facilidades para que la Fiscalía General del Estado de Puebla realice las investigaciones correspondientes y dé una sentencia.

Las revisiones a transeúntes de rutina son violatorias de los derechos a la libertad, como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución señala que:

“ Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo ”

Mientras que, en las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 y 11/2014, la SCJN estableció que “está prohibido que los policías inspeccionen a personas y vehículos a su antojo”.

Determinó que es “ilegal y arbitraria cualquier inspección que no se realice en casos de flagrancia o cuando no hay una investigación criminal”.

Además, el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla, también señala que la policía solo podrá revisar si hay motivos suficientes y deberán hacerle saber a la persona que está bajo sospecha:

“ El Ministerio Público o la policía podrán realizar registro y revisión de personas, siempre que haya motivos suficientes para presumir que alguien oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con los hechos posiblemente delictivos que se investigan ”

Antes de proceder a la inspección, le hará saber a la persona sobre la sospecha y el objeto buscado, invitándola a exhibirlo.

