OPINIÓN: Otro año de impunidad

Un día como hoy, 28 de diciembre, publiqué un reportaje en Grupo Capitalmedia un reportaje sobre lo que fue hasta ese entonces el peor año para el periodismo mexicano, con el asesinato de 12 colegas. Ese año, en mayo, el entonces presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a poner fin a la violencia y a la impunidad en los crímenes cometidos. Claro que no cumplió.

Peña Nieto no cumplió, como no lo hicieron 32 gobernantes locales que aquel 17 de mayo se reunieron en la ex residencia oficial de Los Pinos, para pactar acciones de protección.

Desde entonces, se han aprobado nuevas leyes de protección en algunas entidades y se han creado algunos mecanismos de protección que no dan resultados porque son una pésima copia del inoperante mecanismo federal.

Termina 2022 y es ahora el año que superó un lamentable récord. Suman 14 asesinatos de periodistas, de acuerdo con la organización francesa Reporteros Sin Fronteras, que agrega además que en al menos diez casos, el crimen está relacionado con la actividad profesional de la víctima.

Suman 14 nuevos asesinatos sin resolver que se sumaron a 33 asesinatos tan sólo entre 2018 y 2021 y alguien desde la tribuna más mediática afirmó este lunes 26 de diciembre que “los periodistas no tienen calidad moral para exigir un alto a la violencia en su contra”.

¿Y qué autoridad tendría la calidad moral para afirmar que no hay violencia contra periodistas y que ya no hay impunidad?

¿Y qué han hecho los empresarios de medios para cambiar las condiciones laborales de quienes nos dedicamos a informar a la sociedad?

¿Y qué hacen las y los propios periodistas por hacer un mejor periodismo, con fuertes estándares profesionales y éticos para reducir el riesgo que enfrentan?

Llevamos más de dos décadas con esta escalada de violencia que no tiene fin y que se justifica e ignora desde las altas esferas del poder. Una escalada de agresiones a veces promovida por quienes deberían evitarla.

Llevamos todo lo que va de este siglo con grupos políticos, poderes públicos, económicos, sociales y fácticos matando, secuestrando, agrediendo a periodistas y de paso atacando el derecho que tiene la sociedad a ser informada con claridad y oportunidad.

Cada periodista que es víctima de asesinato, significa también convertir en víctimas a sus familias, que no reciben apoyo de las autoridades ni de las empresas de medios.

Cada periodista que pierde la vida, significa cerrar un espacio de información que debe beneficiar a la sociedad.