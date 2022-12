Jerry Dávila: el DJ poblano en Qatar 2022 y Tomorrowland

Jerry Dávila fue el único poblano y mexicano en participar en el Daydream Festival, dentro de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Con su proyecto Block & Crown, Jerry Dávila ha destacado en la escena electrónica desde hace años; también, es uno de los 6 mexicanos que se han presentado en Tomorrowland.

En entrevista para Poblanerías.com, Jerry Dávila, habla sobre su trabajo en la que mezcla house con música de los 70, 80 y 90, como Queen, Donna Summer, Gloria Gaynor, para traerlos a la actualidad como temas bailables. Ese es el distintivo de Block & Crown: funky house.

Su música la llevó a Qatar, dentro de las actividades por la Copa del Mundo, donde se presentó en el Daydream Festival, compartiendo cartelera con artistas como: Major Lazer, Paul Van Dyk, Nervo, Martin Jensen, Cedric Gervais, Roger Sánchez y Tita Lau.

“ Muy contento porque fuimos los únicos mexicanos que timos participación como DJ en Qatar. Qatar alrededor del Mundial puso algunos sitios para que la gente pudiera divertirse y pudiera conocer este país tan increíble, con sus costumbres y con sus maneras, pero es un país increíble”, expuso.

Para participar en este festival de música electrónica, se recibieron solicitudes, y al percatarse de la cantidad de aficionados mexicanos que iban a acudir al Mundial de Qatar 2022, los organizadores optaron por llevar a un DJ mexicano, eligiendo a Jerry Dávila.

Jerry Dávila explica que la experiencia fue grata, pues le tocó convivir con múltiples mexicanos, en una unión fuerte lejos de su país de origen. Incluso, conoció a compatriotas en lugares como el metro o tren, les extendió la invitación al festival y sí acudieron.

La carrera de Jerry Dávila

Desde muy joven, Jerry Dávila se interesó por la escena electrónica y por ser DJ. Se inclinó aún más cuando vio a otro DJ poblano haciendo las transiciones “de manera fácil”.

Sin estar en la era digital, con tornamesa y acetatos, Jerry Dávila comenzó en este mundo.

“ A mi corta edad, le pido a mi papá que me apoye con tornamesas. Situación que no sucedió de forma inmediata, tuve que esperar algunos años. Me compré una, me compré un mixer que hice, luego me compré uno de 20 dólares, luego me compré una tornamesa, empecé a comprar acetatos y practicar en mi casa”, explica.

Así, a lo largo de su carrera, Jerry Dávila ha conseguido presentarse en escenarios internacionales como: Croacia, Bélgica, España, Países Bajos, entre otros.

Y ha logrado ser uno de los primeros seis DJ mexicanos en estar en el escenario de Tomorrowland, el festival más importante –a nivel mundial… en la escena electrónica, que se realiza en Bélgica.

“ Como poblano, hay que reconocer de dónde vienes, yo nací en Puebla. Hay que reconocer de dónde vienes y cómo son tus raíces. Y siempre mencionó Puebla donde estoy. De hecho, trato de llevarme mi bandera de Puebla, porque soy mexicano claro, pero antes soy poblano ”, añade.

Lo que sigue para Block & Crown es su participación en el EDC México 2023, del 24 al 26 de febrero de 2022, siendo esta su octava participación en este festival de música electrónica. Posteriormente, acudirá a Europa dentro de una gira.

Puebla y la escena electrónica

El creador de Block & Crown asegura que lo esencial para nuevos DJ, es la paciencia, pero también es necesario trabajar, ser humildes, y reunirse con otras personas para compartir la música con estas y recibir un punto de vista externo para mejorar.

“ Yo siempre les digo a otros DJ mexicanos ‘fíjate lo que hice, creo que la puedes hacer si mandas tu música a este lugar, si le escribes a este promotor puedes hacer esto y te puede llevar al siguiente nivel’ , dice Jerry Dávila.

Cuenta que la música electrónica ocupa el noveno lugar mundial en preferencias auditivas en Spotify, debido a que las remezclas son como “el nuevo pop”; incluso, este género convive con otros, como el reggaetón.

Sobre la dificultad de ser DJ en Puebla, explica que, como en otros estados, lo principal es que nadie te reconoce. Así lo vivió, pero esto cambió con la llegada de las redes sociales, donde pudo difundir más su trabajo y tener una mayor exposición.

Considera que Puebla es uno de los estados más potentes y que tiene más talentos en la escena DJ de México, aunque no todos se han arriesgado en salir del estado y enviar su música a otras partes del mundo.

“ Yo creo que lo único que la falta a Puebla en este momento es volver a tener música electrónica, como los que teníamos, que en algún momento se fueron por la pandemia” , añade.

Incluso, recordó que el Daydream Festival también se ha realizado en Puebla, en 2016 y 2017.

Entrevista: Karen Mojica

Producción: Juan Carlos Sánchez Díaz

Asistencia en producción: Lizeth Flores Jácome

