OPINIÓN: En Puebla, Morena soy yo: Barbosa Huerta

La reunión y marcha nacional de Morena el 27 de noviembre, para celebrar, acompañar y escuchar a Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su cuarto año de gobierno, minimizó, restó importancia y convirtió en innecesaria para los intereses de la 4ª. Transformación a la organizada por Luis Miguel Gerónimo Barbosa, aquí en Puebla este 4 de diciembre.

1 millón 200 mil en la Ciudad de México evidenció el artificio innecesario de los 100 mil (Barbosa dixit) de Puebla.

Vacua para Morena nacional. Bastión para el Barbosismo.

Las otras corrientes de Morena, el Frente Obradorista Puebla, fueron tratadas con ironía y desprecio por el gobernador a propósito de su ausencia en la marcha barbosista:

Son posturas de grupillos marginales que toda la vida viven de eso no significan nada … Sólo se reúnen para tomar café y se van … La gente va a preguntar por ellos, habrá mucha inquietud, ¿dónde esta David?, ¿dónde está Iván?, ¿por qué no está Claudia?, seguramente va a haber mucha incertidumbre sobre su ausencia…

Por alguna extraña razón vinieron a mi mente dos frases históricas que pudieran ser aplicadas a este dislate poblano:

La de Luis XIV de Francia, quien el 13 de abril de 1655 pronunció: El Estado soy Yo.

Y la de Jesús de Nazaret quien ante la incredulidad de quienes lo escuchaban les dijo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. (Juan 8:12).

No hay duda, la marcha de este 4 de diciembre de 2022 en Puebla fue una demostración de fuerza de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

Mensaje para el poder central: Claudia Rivera Vivanco, Alejandro Carbajal Hidalgo, David Méndez Márquez, Iván Herrera Villagómez, Elisa Molina Rivera, no hacen falta para que Morena gane una elección, no influyen, no merecen ninguna candidatura.

En Puebla, Morena soy yo.

Es cuánto.