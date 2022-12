OPINIÓN: Resúmenes anuales, ¿sirven de algo?

Durante buena parte de mi infancia las fiestas de fin de año las pasábamos en familia en Acapulco, Guerrero. Claro, era niño y la playa, la alberca y el cotorreo eran parte de las vacaciones, pero también recuerdo que me gustaba ver en la tele los resúmenes de las noticias del año en curso; un extraño gusto, decía mi padre.

En mis primeros años de reportero por supuesto que me tocó hacer esos resúmenes de las fuentes que me tocó cubrir, hasta que dejé de cubrir fuentes.

Esta semana muchos medios comenzaron con sus resúmenes anuales de las noticias que desde su visión editorial son las destacadas del año que termina.

Desde hace años dejé de ocuparme lo suficiente de estos resúmenes, porque me surgió una pregunta existencial; no de reportero, sino de lector, radioescucha y televidente. ¿Sirven esos resúmenes?

Seguro cuando era niño me entretenían, pero no me servían de nada, y yo pensaría que a las personas les debería resultar útil recibir este tipo de recuentos, porque la información que difundimos debe ser útil.

Tal vez la sección de personalidades fallecidas sirva para la nostalgia, lo mismo que recordar quién ganó el premio Oscar o la final del torneo deportivo o el concierto del artista de moda.

¿Y los resúmenes de las noticias importantes sirven? No sirven.

Los resúmenes son un simple recuento de hechos que fueron noticiosos en algún momento del año. Vistos a la distancia sólo rememoran; les falta contexto e información actualizada.

Hace falta explicar si esos hechos pasados siguen teniendo impacto, si sirvieron de algo, si cambiaron algo, si la autoridad responsable tomó cartas en el asunto y atendió el problema que originó la noticia o si hubo cambios en las leyes y las políticas públicas que eviten que esos hechos se repitan.

En México, los medios no cuentan con equipos especializados en documentación y sistematización de toda esa información del día a día y los resúmenes los hacen las y los reporteros de la fuente, que no pueden dejar de hacer su trabajo cotidiano y no necesariamente cuentan con el entrenamiento y las herramientas para ir llevando este registro y seguimiento de los sucesos realmente importantes, para que valga la pena ponerlos en un especial de fin de año.

La gestión de información es un tema pendiente en las redacciones, independientemente de su tamaño. Contar con bancos de información ordenados y precisos ayudará a que los resúmenes anuales sean productos útiles, y de paso le deja a cada medio una valiosa fuente de información para hacer buenos reportajes.

P.D. Este martes 13, sí, martes 13, murió Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Murió un político que usó el poder público para ofender y agredir a periodistas y para violentar los derechos de información de la sociedad.