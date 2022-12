El Pase Turístico no será necesario para quienes visiten Puebla los sábados y domingos, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT).

El pase turístico puede ser solicitado por todos los vehículos del extranjero o foráneos al estado, a excepción de los estados integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe): Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.

Es importante decir que el pase es solo para los autos que vengan de visita y que necesiten transitar en un periodo de hasta 14 días.

El pase turístico es gratuito y se otorgará a vehículos de uso particular no mayores a 15 años de antigüedad. No será válido cuando exista en Puebla una contingencia ambiental.

Puede solicitarse con la siguiente vigencia:

Una vez cada seis meses con vigencia de 14 días

Cuatro veces cada seis meses (no necesariamente consecutivas), con una vigencia de 3 días

Dos veces cada seis meses (no necesariamente consecutivas), con una vigencia de 5 días cada una

¿Cómo solicitar el Pase Turístico en Puebla?

Para solicitar el documento, se deben seguir las siguientes indicaciones:

1. Ingresar: https://paseturistico.puebla.gob.mx/

2. En la parte superior elegir “Registrarse”

3. Registrar el vehículo con los datos de la tarjeta de circulación

4. Generar el Pase Turístico indicando si lo requiere para 3, 5 o 14 días

5. Imprimir el Pase Turístico

Los vehículos con placas del Estado de Puebla no podrán generar pase turístico.

Si el automóvil foráneo, que no sea de la CAMe, ingresa al estado de Puebla y no tiene el pase, será acreedor a una multa de 20 a 30 veces lo equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de mil 924.4 a 2 mil 886.6 pesos.

Además, serán retirados los vehículos y remitidos al depósito vehicular, en el que deberán permanecer hasta pagar la multa.

—

POB/LFJ