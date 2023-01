Cualquier empresa financiera que dé préstamos, haga tandas, o actividades relacionadas, debe estar verificada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Por ende, su validación se puede consultar en el Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

De acuerdo al portal de SIPRES, antes de contratar dichos productos financieros, es necesario revisar si están registrados, además de prestar atención a que no deben condicionar la entrega de datos personales sensibles, como ID del teléfono, lista de contactos, cámara y micrófono, galería de fotos, redes sociales, etcétera.

Recomienda consultar el aviso de privacidad, los términos y condiciones, con el fin de proteger los datos personales sensibles, si no se respeta entonces se puede denunciar ante la CONDUSEF y esta sancionará a la empresa.

En SIPRES se puede buscar instituciones o funcionarios (por ejemplo, director de la empresa), además las empresas financieras se pueden registrar en el mismo portal, es decir, en línea.

La importancia de seguir las recomendaciones y verificar la información antes de contratar e servicio financiero, esta en que durante 2021 se popularizó el uso de apps de préstamos que terminaban siendo fraudulentas; a partir de esto, han surgido muchas otras.

De hecho, entre las consultas más populares en internet, a raíz de esto están: apps de préstamos confiables, apps de préstamos fraudulentas, cómo denunciar una app de préstamos, apps registradas en SIPRES, etc.

Cómo verificar las apps de préstamos y similares

Ingresar a https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp Dar clic en Instituciones Colocar la denominación social, el nombre corto o comercial, además del sector, entidad federativa y su estatus. Dar clic en Buscar

Si no aparece la empresa, no está registrada, por ende, no ha sido verificada por SIPRES.

Pero si sí aparece, se le puede dar clic al nombre y así aparecerán todos los datos de la empresa, como: RFC, supervisora (que es CONDUSEF), entidad, inicio de operaciones, inicio de registro, etc.

De hecho, parea evitar caer en páginas web fraudulentas con nombre similar, en el registro también aparece su página web, ara verificarla.

Aunque solo una vez de hace el registro en SIPRES, CONDUSEF valida periódicamente que la información siga siendo correcta.

Cómo denunciar una app de préstamos y otras entidades financieras

Además del SIPRES, la CONDUSEF cuenta con el servicio de defensoría legal gratuita, en el caso que una persona caiga en una empresa de servicios financieros fraudulenta.

Los pasos a seguir en la primera etapa, son:

Obtener el formato de «Solicitud de Defensoría Legal Gratuita» en cualquiera de las Unidades de Atención a Usuarios o dando clic aquí. Enviar a la Dirección Consultiva mediante el correo electrónico institucional [email protected], o bien, a cualquier Unidad de Atención a Usuarios acompañada de los siguientes documentos: Identificación oficial, CURP, RFC, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, respuesta emitida por la Dirección de Dictaminación a su solicitud de Dictamen.

