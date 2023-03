Puebla: Quién es Jordy, el bailarín forzado a las “revisiones de rutina”

Jordy Enrique Hernández, artísticamente conocido como “El Bellako”, denunció en un video el abuso de autoridad y la discriminación que sufrió por parte de elementos de la policía municipal en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en Puebla.

En entrevista para Poblanerias.com, dijo que él solo estaba saliendo de su casa para tomar el transporte público, cuando lo detuvieron y forzaron a someterlo a una “revisión de rutina”, le pidieron su identificación, lo revisaron a él y no le dieron ni un solo motivo.

“ Me preguntan ‘¿tu identificación?’ Yo luego les contesto que pues por qué o qué, les digo ‘pues no me tienen por qué pedir la identificación porque no estoy dañando a nadie, yo solo estoy esperando la combi’, no estaba dañando a nadie, o sea, no es como que le estaba pegando a alguien”, explicó.

A pesar de que se sintió intimidado, decidió grabar la situación con su celular para documentar el abuso de autoridad y la discriminación que sufrió en esta ocasión.

“Me dejaron ir, pero pues yo si me quede así como de pues no estoy haciendo nada”, dijo y reiteró que en múltiples ocasiones ha sido detenido por su apariencia física, y no porque haya cometido algún delito, pues no solo le ha ocurrido en Puebla, sino también en entidades como la Ciudad de México y Nuevo León.

A esas entidades ha viajado, así como a otros estados, debido a que se dedica a ser bailarín profesional, además ha alcanzado la popularidad en redes sociales, donde suma más de 1.5 millones de seguidores.

Así, mediante internet difunde sus bailes que han tenido gran apertura por sus seguidores, según relata.

Discriminación en la detención, pero también en la sociedad

“El Bellako” dice que no esperaba que el video de la detención, que compartió, se hiciera tan popular, pero añade que le da gusto exponer el acto de discriminación y que la sociedad “se dé cuenta de que no pueden hacer eso”.

“ No te pueden revisar lo más por tu vestimenta, por cómo te ves entonces, pues me da gusto que también se haya hecho viral, porque pues es una injusticia” , subraya.

Dice que sí se ha sentido discriminado por su forma de vestir, pero no solo por policías, sino también por la sociedad.

Considera que aún hay quienes no saben respetar a otras personas, y que “se quieren sentir más”.

Su carrera como bailarín

El bailarín ha dedicado gran parte de su vida al baile, pero ha encontrado una nueva forma de llevar su arte al mundo. Sus videos motivan tanto a niños como a adultos, y ha sido gratificante para él ver a la gente disfrutar de su trabajo.

Su plataforma principal es TikTok, dice que en esa red social es donde lo siguen más niños que lo apoyan.

“ Yo cuando empecé a pegar, yo siempre he dicho: yo siempre he usado mis redes para algo bien. Yo nunca uso mis redes como para subir cualquier cosa ”, reitera “El Bellako”.

Desde temprana edad le gustó el baile, aunque inició como chambelán en XV años, y después estuvo un tiempo en la Ciudad de México tomando clases, pero ahora ha viajado a distintos estados compartiendo su pasión por la música y el baile.

“Si te gusta y le hechas muchas ganas, se puede vivir de esto”, explica “El Bellako”, a quien sus padres han apoyado en os últimos cuatro años que se ha dedicado a esto.

#viral #policiademierda ♬ sonido original – El bellako😘 @jordy.bellako1 Lo peor esque literal a fuera de mi casa pinche discriminación esta de la ver***** aqui en puebla y en todos lados 🇲🇽 literal vi cuando se dieron la vuelta solo para revisarme no fuera un we de traje por que ni al pedo y son los que mas roban saludos ayudame a dinfundir pa que no le pase estoy ala gente no te pueden revisar di no ala revision #fypシ

Además, “El Bellako” dice que su inspiración es un bailarín llamado Diego Vásquez, que radica en la Ciudad de México.

“ Esa persona me inspira, no solamente por su manera de bailar, sino que también por la mentalidad que él tiene y por toda la puerta ”, cuenta.

Es conciso con sus dos mejores tips para las personas que quieren unirse al mundo del baile, son:

Practicar todos los días

Hacerlo con amor

¿Qué le hace falta a Puebla?

“El Bellako” considera que es crucial contar con policías que realicen su trabajo de manera efectiva, pues su labor es garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía.

Po eso dice que es necesario que los policías sean capaces de llevar a cabo sus funciones de manera adecuada y eficiente para cumplir con su deber.

También, “El Bellako” dijo que es importante tener en cuenta que los ciudadanos tienen derechos que deben ser respetados por la policía. Es decir, que no pueden revisar a una persona sin una razón justificada.

Añadió que se necesita que la policía esté disponible y sea capaz de brindar una respuesta efectiva en situaciones de emergencia, dado que la tardanza o ausencia de respuesta puede poner en riesgo la seguridad de las personas.

Revisiones de rutina en Puebla

Las revisiones están prohibidas en Puebla, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2018, de acuerdo al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) y el Consejo de Participación Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros

Pero, desde 2022, Eduardo Rivera, presidente municipal, aseguró que las revisiones de rutina se tratan de “estrategias” para inhibir delitos porque “no se va a sentar en un café”.

Aunque es un acto violatorio de derechos de la libertad, la Constitución Mexicana dice que:

“ Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo ”.

Mientras que, en las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 y 11/2014, la SCJN estableció que “está prohibido que los policías inspeccionen a personas y vehículos a su antojo”.

Determinó que es “ilegal y arbitraria cualquier inspección que no se realice en casos de flagrancia o cuando no hay una investigación criminal”.

Texto: Karen Mojica

Producción: Juan Carlos Sánchez Díaz

Asistencia: Lizeth Flores Jácome

