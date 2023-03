El robo de identidad es un delito que afecta a miles de personas en el mundo y genera un mal historial crediticio.

En México, el robo de identidad va en aumento; según datos del Banco de México, el País ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito, indicó Wolfgang Erhardt, vocero nacional del Buró de Crédito.



En entrevista con Poblanerias.com, Wolfgang Erhardt explicó que el robo de identidad se usa de manera ilegal para abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras e incluso, en algunos casos, para el cobro de seguros de salud, vida y pensiones.

El robo de identidad, también conocido como usurpación de identidad, ocurre cuando una persona accede, transfiere, utiliza o se apropia indebidamente de la información personal de otra, sin su consentimiento, con el objetivo de cometer un delito o fraude.

Los datos personales que conforman la identidad incluyen: el nombre, número telefónico, dirección, fotografías, huellas dactilares, números de identificación como la licencia de conducir o seguridad social, y cualquier otra información que permita identificar a una persona, incluyendo información financiera o médica.

En muchos casos, el delincuente utiliza la información obtenida de manera ilegal para solicitar productos y servicios financieros a nombre de la víctima.

Precisamente, como el robo de identidad se relaciona con delitos financieros; por eso, en el Buró de Crédito han habilitado herramientas que permitirán a los usuarios no ser víctimas de este delito.

Cabe recordar que el Buró de Crédito es una empresa privada que se encarga de recopilar y gestionar información crediticia de las personas físicas y morales en México, y genera un Reporte de Crédito Especial con dicha información.

Aquí se incluyen los créditos que una persona o empresa ha solicitado o adquirido, su historial de pagos, sus deudas y cualquier otra información relevante relacionada con su comportamiento crediticio.

Según datos del Banco de México, durante el primer trimestre de 2021 se registraron 9,674 reclamaciones por robo de identidad en México, lo que representa un aumento del 36.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En un estudio realizado por la Asociación de Bancos de México (ABM) en 2020, se encontró que el 75% de las personas encuestadas había recibido correos electrónicos fraudulentos solicitando información personal o financiera.

¿Cómo protegerse del robo de identidad?

Wolfgang Erhardt explicó que en Buró de Crédito existen dos herramientas gratuitas que pueden ayudar a prevenir el robo de identidad: Alértame y Bloqueo.

Para utilizarlas, el usuario debe ingresar a la página: burodecredito.com.mx y crear una cuenta con usuario y contraseña. Una vez dado de alta, podrá contratar de forma gratuita estas herramientas.

¿Cómo funcionan estas aplicaciones? A través de notificaciones y bloqueando que las entidades otorgantes de créditos –como lo es un banco, por ejemplo– accedan a la información.

Alértame es un servicio que envía una notificación por correo electrónico cada vez que hay un cambio o consulta en el historial crediticio.

Es decir, el usuario será notificado por correo cuando se registren los siguientes cambios de su Reporte de Crédito Especial:

Contratación de nuevos créditos

Nuevas consultas en tu historial crediticio

Nuevos domicilios o empleos registrados

Existan pagos con algún atraso

Que estos datos sean registrados, puede ser un indicador de posible robo de identidad, explicó Wolfgang Erhardt.

La vigencia del servicio de Alértame es de un año, a partir de la fecha de contratación. Es decir, que debe renovarse cada que venza.

La otra herramienta es Bloqueo, en la que el usuario puede –precisamente– bloquear y desbloquear las veces que se quiera el acceso al historial crediticio a los otorgantes de crédito.

Al bloquear el acceso, los otorgantes no pueden ver el historial crediticio por lo tanto no otorgarán ningún crédito.

Para eso, debe crearse un usuario y contraseña, que se podrá usar para bloquear. Se solicita información sobre tarjeta de crédito, número de cuenta, cuál es el límite de crédito y otorgante. Si no tiene crédito, elegir la opción “no tengo”.

¿Para qué sirve Buró de Crédito?

Estar en Buró es normal y importante para acceder a créditos es tener un historial con buenas referencias.

Legalmente, las sociedades como Buró de Crédito y Círculo de Crédito reúnen información crediticia y están reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor.

No existe ninguna lista negra de Buró, no te dejes engañar por sitios que pueden estar anunciados en periódicos, revistas o en la web y que ofrecen borrarte del Buró de Crédito a cambio de dinero; eso no se puede hacer.

De acuerdo a la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia en el artículo 23, Buró de Crédito y Círculo de Crédito están obligadas a conservar los historiales crediticios al menos durante 6 años.

Es importante tener en cuenta que el Buró de Crédito no decide si una persona o empresa puede obtener un crédito, sino que proporciona información relevante para que las instituciones financieras y otros prestamistas tomen una decisión.

