Suheyl Osio Esquivel comenzó a escribir para sí misma. Desde muy joven, escribía sobre las escenas cotidianas de su natal Cosamaloapan, Veracruz; en otras ocasiones, lo que escribía era para imaginar qué hubiera pasado si las experiencias a lo largo de su vida hubieran tenido otro camino, o simplemente para tratar de entenderse.

La historia de Suheyl Osio transita por varios años. Aun cuando, por un tiempo, estuvo alejada en forma profesional de la escritura, su vida estuvo relacionada con las letras. Estudió Comunicación e hizo una maestría en Publicidad; ambas disciplinas, necesitan de los textos para poder existir.

La vida en familia y otras escenas más, absorbían gran parte de su tiempo pero para reconectarse consigo misma, siempre volvía a la escritura. “Era como encontrar un sitio donde solo era yo”, comenta.

En entrevista con Poblanerias.com, Suheyl Osio habla sobre “Todo personal”, su primer libro en el que compila cuentos donde narra vivencias y anécdotas combinadas con la ficción.

Aunque escribir siempre estuvo presente en sus momentos más íntimos, la vida de Suheyl Osio parecía estar alejada de ello. Por eso, considera que estar en contacto con alguna expresión artística, como en este caso es la escritura, es “meter las manos a la tierra y sentir la raíz que ahí está, que nunca se ha ido, independientemente si las ramas se han ido hacia otros lugares”, comenta.



Por eso, considera que aunque se tengan caminos diferentes, el arte siempre está presente en todo momento, incluso desde los orígenes mismos del ser humano al plasmar –de alguna u otra forma– su vida a través de las pinturas rupestres.

En la entrevista, Suheyl Osio platica que, gracias a un taller literario que tomó durante la pandemia, sus textos comenzaron a ser leídos por más personas.

Primero lo mostró a su maestra, quien después le pidió le entregara más textos. Precisamente, para ella, el círculo del taller era su “lugar seguro”, pues en este existía amabilidad y respeto, algo que no siempre pasa en los talleres de escritura, opina.

Mostrar lo que escribía le abrió la posibilidad a que más gente pudiera ver lo que había y una forma de demostrarse a sí misma de lo que es capaz de hacer.

Para Suheyl Osio, la escritura es solitaria y hacer partícipe a más personas ayudará a crear comunidad.

Al tener un compilado, Suheyl mostró los cuentos al editor Hugo León quien, a su vez, contactó a la editorial Salto Al Reverso para hablarles del libro; y finalmente fue esta editorial la que apostó por la publicación.

En “Todo personal”, la autora habla de anécdotas cotidianas combinadas con ficción que pueden llevar a pensar al lector que lo que ha leído también le ha pasado.

En el cuento que yo escribo siempre hay una anécdota que va guiando la historia, pero hay un fondo. Ese fondo es el que creo que la gente me cuenta porque me hablan de justicia, me hablan de venganza, de violencia o traición o de temas que son profundamente humanos y a partir de eso, yo hago algo”, comenta.