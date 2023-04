No es recomendable usar las estaciones de carga gratuitas de USB a USB, pues el dispositivo se puede infectar de malware y software de monitoreo.

De acuerdo a Israel Rosas, ingeniero en Telecomunicaciones, la misma Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) advirtió no usar las conexiones directamente del cable a un puerto USB, es decir, sin el cubo.

“ Tú puedes llevar tu cargador con todo y el cuadrito y conectar el cuadrito directo al enchufe eléctrico y ahí no parece haber riesgo, pero cuando conectas el puro cable USB así directo, el problema es que no sabes qué hay atrás del USB al que conectas” , dijo.

En ese sentido, puede ser un puerto USB únicamente eléctrico, pero también puede estar conectado a un dispositivo para hackear el teléfono, por ejemplo.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023