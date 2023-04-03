Globos Aerostáticos en Puebla solo hay cuatro formalmente avalados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y transportes (SICT), que tiene un listado nacional con 128 registros.
De acuerdo al Registro de Globos Aerostáticos, en Puebla están avalados cuatro, aunque están registrados a nombre de personas físicas con identidad reservada, sin embargo, las matrículas que se pueden verificar, son:
- XB-IQB
- XB-MCS
- XB-MLJ
- XB-MRF
El Registro de Globos Aerostáticos a nivel nacional está solo actualizado a 2020, y es el siguiente:
|MATRICULA
|OPERADOR
|BASE DE OPERACIONES
|XB-CPM
|IMPACTO PUBLICITARIO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-DHB
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-DHI
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-DLO
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-DLQ
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-DLR
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-DXN
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A.DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-DXO
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-EDY
|GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A.
|AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
|XB-GSQ
|PERSONA FISICA*
|BAJIO, GUANAJUATO
|XB-HFT
|VUELOS AEROSTÁTICOS, S.A. DE C.V.
|CELAYA
|XB-HHP
|OPERADORA MEXICANA DE GLOBOS AEROSTATICOS, S.A. DE C.V.
|PUERTO VALLARTA
|XB-HJW
|OCESA PRESENTA, S.A. DE C.V.
|CUERNAVACA, MORELOS
|XB-IAE
|IMPACTO AEREO S. A. DE C .V.
|ATIZAPAN
|XB-IGF
|FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-IPS
|FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-IQB
|PERSONA FISICA*
|PUEBLA, PUEBLA
|XB-IWI
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A.DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-JMA
|IMPACTO PUBLICITARIO MEXICO, S.A. DE C.V./MERINO AMEZCUA JAVIER
|ATIZAPAN
|XB-JME
|IMPACTO PUBLICITARIO MEXICO, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-JWX
|ACREMEX, S.C. DE R.L. DE C.V.
|BAJIO, GUANAJUATO
|XB-LCG
|CARIBBEAN BALLON TOURS, S.A. DE C.V.
|MÉRIDA, YUCATAN
|XB-LCM
|AEROMAX, S.A. DE C.V.
|BAJIO, GUANAJUATO
|XB-LDB
|VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V.
|CULIACAN, SINALOA
|XB-LDN
|VOLANDO EN GLOBO, S.A. DE C.V.
|GUADALAJARA, JALISCO
|XB-LDO
|INDUSTRIA AERONAUTICA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
|TORREON, COAHUILA
|XB-LFY
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A.DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LGC
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LGD
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LGE
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LGF
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LGG
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LGH
|VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LGI
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LGJ
|VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LJE
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LSU
|GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-LTK
|FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-LTS
|GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-LVD
|SERVICIOS PROFESIONALES DE AVENTURA, S.A. DE C.V.
|MONTERREY, NUEVO LEÓN
|XB-LWS
|GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
|OAXACA, OAXACA
|XB-LWT
|GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
|OAXACA, OAXACA
|XB-LWU
|GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
|OAXACA, OAXACA
|XB-LXM
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A.DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-LXN
|VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-MCS
|PERSONA FISICA*
|PUEBLA, PUEBLA
|XB-MLJ
|PERSONA FISICA*
|PUEBLA, PUEBLA
|XB-MML
|VOLANDO EN GLOBO, S.A. DE C.V.
|GUADALAJARA, JALISCO
|XB-MQW
|VOLANDO EN GLOBO, S.A. DE C.V.
|GUADALAJARA, JALISCO
|XB-MRF
|PERSONA FISICA*
|PUEBLA, PUEBLA
|XB-MRR
|FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-MRW
|PERSONA FISICA*
|CELAYA
|XB-MRX
|VUELOS AEROSTÁTICOS, S.A. DE C.V.
|CELAYA
|XB-MRY
|SERVICIOS PROFESIONALES DE AVENTURA, S.A. DE C.V.
|MONTERREY, NUEVO LEÓN
|XB-MTB
|PERSONA FISICA*
|TULANCINGO
|XB-MTK
|PERSONA FISICA*
|ATIZAPAN
|XB-MTW
|RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
|CUERNAVACA, MORELOS
|XB-MUQ
|RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
|CUERNAVACA, MORELOS
|XB-MUR
|RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
|CUERNAVACA, MORELOS
|XB-MXX
|IMPACTO PUBLICITARIO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NBL
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NBN
|VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NBW
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NBX
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NBY
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NBZ
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NCA
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NCB
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NCN
|INNOVACION AEREA, S.A. DE C.V.
|PUERTO VALLARTA
|XB-NCP
|PERSONA FISICA*
|ATIZAPAN
|XB-NCQ
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NEE
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NFF
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NFU
|SERVICIOS PROFESIONALES DE AVENTURA, S.A. DE C.V.
|MONTERREY, NUEVO LEÓN
|XB-NFX
|VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-NGH
|SERVICIOS PROFESIONALES DE AVENTURA, S.A. DE C.V.
|MONTERREY, NUEVO LEÓN
|XB-NHY
|VUELOS AEROSTÁTICOS, S.A. DE C.V.
|CELAYA
|XB-NJW
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NJX
|VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NJY
|SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NJZ
|VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NLH
|VOLANDO EN GLOBO, S.A. DE C.V.
|GUADALAJARA, JALISCO
|XB-NLM
|VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-NLP
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NLQ
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NND
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NPY
|FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NQG
|VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-NRO
|AVENTURA EN GLOBOS, S. DE R.L. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NSZ
|VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NTB
|VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-NTO
|AVENTURA EN GLOBOS, S. DE R.L. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NUG
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NUX
|GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-NVA
|VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-NVP
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NVQ
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NVR
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-NVW
|CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION, S.C.
|ATIZAPAN
|XB-NYE
|FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOBOS DE LEON, A.C.
|BAJIO, GUANAJUATO
|XB-NYF
|SAN MIGUEL ALOFT, S.A. DE C.V.
|CELAYA
|XB-NZB
|VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-NZM
|GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-NZN
|GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-OBC
|IMPACTO AEREO S. A. DE C .V.
|ATIZAPAN
|XB-OBR
|VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-OBZ
|VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-OCV
|QUERÉTARO EN GLOBO, S.A. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-OCW
|QUERÉTARO EN GLOBO, S.A. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-OCX
|QUERÉTARO EN GLOBO, S.A. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-OCY
|QUERÉTARO EN GLOBO, S.A. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-OCZ
|QUERÉTARO EN GLOBO, S.A. DE C.V.
|QUERETARO, QUERETARO
|XB-ODB
|PERSONA FISICA*
|OAXACA, OAXACA
|XB-OEJ
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-OEK
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-OEL
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-OET
|SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-OFD
|FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-OGL
|COPPEL, S.A. DE C.V.
|CULIACAN, SINALOA
|XB-OGN
|GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-OGO
|GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-OGP
|VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-OHE
|GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|PACHUCA, HIDALGO
|XB-OHO
|VUELOS AEROSTÁTICOS, S.A. DE C.V.
|CELAYA
|XB-OHQ
|FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
|XB-RJO
|IMPACTO AEREO S. A. DE C .V.
|ATIZAPAN
|XB-THD
|IMPACTO PUBLICITARIO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
|ATIZAPAN
Te puede interesar: ¿Dónde lanzarte de paracaídas cerca de Puebla?
El registro se puede consultar en: https://www.gob.mx/afac/acciones-y-programas/globos-aerostaticos
Requisitos para verificar su validez
Para ofrecer servicios de este tipo, los propietarios o poseedores de globos aerostáticos deben cumplir con los siguientes requisitos, según la AFAC:
- Obtener un permiso otorgado por la AFAC
- Cumplir con las especificaciones de operación establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT3-2002
- Contratar y mantener un seguro vigente que cubra las responsabilidades por daños a pasajeros o terceros en la operación de las aeronaves
- Garantizar que el globo sea tripulado únicamente por personal técnico aeronáutico titular de la licencia y certificado de capacidad correspondiente
- Realizar los mantenimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la aeronave
Toda esa información se le puede solicitar a los propietarios o poseedores de globos aerostáticos, para así tomar la decisión sobre si se adquiere el servicio o no.
¿Qué dice la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT3-2002 de los globos aerostáticos?
La Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT3-2002 es una regulación, establece los requisitos técnicos que deben cumplir los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte aéreo para obtener el certificado de explotador de servicios aéreos.
Asimismo, se establecen los requisitos técnicos que deben cumplir los permisionarios del servicio de transporte aéreo privado comercial.
Algunos puntos con los que deben cumplir los transportes aéreos públicos y privados, como los globos aerostáticos, son:
- Base de operaciones
- Personal gerencial o directivo requerido para efectuar operaciones de transporte aéreo comercial
- Certificado de aeronavegabilidad
- Sistema de calidad
- Dispositivos de señales y de equipo salvavidas (incluso medios para el sustento de la vida), apropiados al área sobre la cual se vaya a volar
- Extintores de fuego portátiles
- Un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación equivalente para cada persona que vaya a bordo
- Botiquín de primeros auxilios
- Todo titular o solicitante de un AOC, deberá hacer los arreglos suficientes para asegurar supervisión continua de las operaciones, si éstas son efectuadas con la ausencia de cualquiera del personal gerencial requerido
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POB/KPM