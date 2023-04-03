Globos Aerostáticos en Puebla solo hay cuatro formalmente avalados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y transportes (SICT), que tiene un listado nacional con 128 registros.

De acuerdo al Registro de Globos Aerostáticos, en Puebla están avalados cuatro, aunque están registrados a nombre de personas físicas con identidad reservada, sin embargo, las matrículas que se pueden verificar, son:

  • XB-IQB
  • XB-MCS
  • XB-MLJ
  • XB-MRF

El Registro de Globos Aerostáticos a nivel nacional está solo actualizado a 2020, y es el siguiente:

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MATRICULA OPERADOR  BASE DE OPERACIONES
XB-CPM IMPACTO PUBLICITARIO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-DHB SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-DHI SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-DLO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-DLQ SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-DLR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-DXN SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A.DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-DXO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-EDY GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
XB-GSQ PERSONA FISICA* BAJIO, GUANAJUATO
XB-HFT VUELOS AEROSTÁTICOS, S.A. DE C.V. CELAYA
XB-HHP OPERADORA MEXICANA DE GLOBOS AEROSTATICOS, S.A. DE C.V. PUERTO VALLARTA
XB-HJW OCESA PRESENTA, S.A. DE C.V. CUERNAVACA, MORELOS
XB-IAE IMPACTO AEREO S. A. DE C .V. ATIZAPAN
XB-IGF FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-IPS FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-IQB PERSONA FISICA* PUEBLA, PUEBLA
XB-IWI SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A.DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-JMA IMPACTO PUBLICITARIO MEXICO, S.A. DE C.V./MERINO AMEZCUA JAVIER ATIZAPAN
XB-JME IMPACTO PUBLICITARIO MEXICO, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-JWX ACREMEX, S.C. DE R.L. DE C.V. BAJIO, GUANAJUATO
XB-LCG CARIBBEAN BALLON TOURS, S.A. DE C.V. MÉRIDA, YUCATAN
XB-LCM AEROMAX, S.A. DE C.V. BAJIO, GUANAJUATO
XB-LDB VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V. CULIACAN, SINALOA
XB-LDN VOLANDO EN GLOBO, S.A. DE C.V. GUADALAJARA, JALISCO
XB-LDO INDUSTRIA AERONAUTICA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. TORREON, COAHUILA
XB-LFY SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A.DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LGC SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LGD SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LGE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LGF SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LGG SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LGH VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LGI SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LGJ VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LJE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LSU GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-LTK FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-LTS GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-LVD SERVICIOS PROFESIONALES DE AVENTURA, S.A. DE C.V. MONTERREY, NUEVO LEÓN
XB-LWS GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA OAXACA, OAXACA
XB-LWT GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA OAXACA, OAXACA
XB-LWU GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA OAXACA, OAXACA
XB-LXM SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A.DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-LXN VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-MCS PERSONA FISICA* PUEBLA, PUEBLA
XB-MLJ PERSONA FISICA* PUEBLA, PUEBLA
XB-MML VOLANDO EN GLOBO, S.A. DE C.V. GUADALAJARA, JALISCO
XB-MQW VOLANDO EN GLOBO, S.A. DE C.V. GUADALAJARA, JALISCO
XB-MRF PERSONA FISICA* PUEBLA, PUEBLA
XB-MRR FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-MRW PERSONA FISICA* CELAYA
XB-MRX VUELOS AEROSTÁTICOS, S.A. DE C.V. CELAYA
XB-MRY SERVICIOS PROFESIONALES DE AVENTURA, S.A. DE C.V. MONTERREY, NUEVO LEÓN
XB-MTB PERSONA FISICA* TULANCINGO
XB-MTK PERSONA FISICA* ATIZAPAN
XB-MTW RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CUERNAVACA, MORELOS
XB-MUQ RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CUERNAVACA, MORELOS
XB-MUR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CUERNAVACA, MORELOS
XB-MXX IMPACTO PUBLICITARIO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NBL SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NBN VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NBW SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NBX SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NBY SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NBZ SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NCA SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NCB SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NCN INNOVACION AEREA, S.A. DE C.V. PUERTO VALLARTA
XB-NCP PERSONA FISICA* ATIZAPAN
XB-NCQ SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NEE SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NFF SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NFU SERVICIOS PROFESIONALES DE AVENTURA, S.A. DE C.V. MONTERREY, NUEVO LEÓN
XB-NFX VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-NGH SERVICIOS PROFESIONALES DE AVENTURA, S.A. DE C.V. MONTERREY, NUEVO LEÓN
XB-NHY VUELOS AEROSTÁTICOS, S.A. DE C.V. CELAYA
XB-NJW SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NJX VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NJY SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD AEREA DEL NOROESTE, S.A DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NJZ VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NLH VOLANDO EN GLOBO, S.A. DE C.V. GUADALAJARA, JALISCO
XB-NLM VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-NLP SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NLQ SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NND SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NPY FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NQG VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-NRO AVENTURA EN GLOBOS, S. DE R.L. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NSZ VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NTB VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-NTO AVENTURA EN GLOBOS, S. DE R.L. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NUG SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NUX GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-NVA VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-NVP SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NVQ SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NVR SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-NVW CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION, S.C. ATIZAPAN
XB-NYE FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOBOS DE LEON, A.C. BAJIO, GUANAJUATO
XB-NYF SAN MIGUEL ALOFT, S.A. DE C.V. CELAYA
XB-NZB VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-NZM GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-NZN GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-OBC IMPACTO AEREO S. A. DE C .V. ATIZAPAN
XB-OBR VUELA EN GLOBO, S. DE R.L. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-OBZ VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-OCV QUERÉTARO EN GLOBO, S.A. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-OCW QUERÉTARO EN GLOBO, S.A. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-OCX QUERÉTARO EN GLOBO, S.A. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-OCY QUERÉTARO EN GLOBO, S.A. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-OCZ QUERÉTARO EN GLOBO, S.A. DE C.V. QUERETARO, QUERETARO
XB-ODB PERSONA FISICA* OAXACA, OAXACA
XB-OEJ SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-OEK SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-OEL SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-OET SERVICIOS AEREOS Y TURISTICOS VOLARE-E, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-OFD FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-OGL COPPEL, S.A. DE C.V. CULIACAN, SINALOA
XB-OGN GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-OGO GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-OGP VOLAR EN GLOBO, AVENTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-OHE GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PACHUCA, HIDALGO
XB-OHO VUELOS AEROSTÁTICOS, S.A. DE C.V. CELAYA
XB-OHQ FLYING PICTURES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
XB-RJO IMPACTO AEREO S. A. DE C .V. ATIZAPAN
XB-THD IMPACTO PUBLICITARIO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ATIZAPAN
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El registro se puede consultar en: https://www.gob.mx/afac/acciones-y-programas/globos-aerostaticos

Requisitos para verificar su validez

Para ofrecer servicios de este tipo, los propietarios o poseedores de globos aerostáticos deben cumplir con los siguientes requisitos, según la AFAC:

  • Obtener un permiso otorgado por la AFAC
  • Cumplir con las especificaciones de operación establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT3-2002
  • Contratar y mantener un seguro vigente que cubra las responsabilidades por daños a pasajeros o terceros en la operación de las aeronaves
  • Garantizar que el globo sea tripulado únicamente por personal técnico aeronáutico titular de la licencia y certificado de capacidad correspondiente
  • Realizar los mantenimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la aeronave

Toda esa información se le puede solicitar a los propietarios o poseedores de globos aerostáticos, para así tomar la decisión sobre si se adquiere el servicio o no.

¿Qué dice la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT3-2002 de los globos aerostáticos?

La Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT3-2002 es una regulación, establece los requisitos técnicos que deben cumplir los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte aéreo para obtener el certificado de explotador de servicios aéreos.

Asimismo, se establecen los requisitos técnicos que deben cumplir los permisionarios del servicio de transporte aéreo privado comercial.

globos aerostáticos
(Foto: Es Imagen)

Algunos puntos con los que deben cumplir los transportes aéreos públicos y privados, como los globos aerostáticos, son:

  • Base de operaciones
  • Personal gerencial o directivo requerido para efectuar operaciones de transporte aéreo comercial
  • Certificado de aeronavegabilidad
  • Sistema de calidad
  • Dispositivos de señales y de equipo salvavidas (incluso medios para el sustento de la vida), apropiados al área sobre la cual se vaya a volar
  • Extintores de fuego portátiles
  • Un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación equivalente para cada persona que vaya a bordo
  • Botiquín de primeros auxilios
  • Todo titular o solicitante de un AOC, deberá hacer los arreglos suficientes para asegurar supervisión continua de las operaciones, si éstas son efectuadas con la ausencia de cualquiera del personal gerencial requerido

 

 

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POB/KPM

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