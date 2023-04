Para celebrar el 4 de mayo, considerado el día de Star Wars, las salas de Cine de Arte del Complejo Cultural Universitario (CCU) tendrán la proyección gratuita de las 9 películas que integran la saga.

El día de Star Wars se ha convertido en una fecha emblemática para los fanáticos de esta famosa franquicia. La frase “May the Fourth be with you” (“Que la fuerza te acompañe”) es un juego de palabras basado en la conocida cita “May the Force be with you”.

Los fanáticos aprovechan este día para organizar eventos, ver las películas, disfrazarse de personajes y compartir su amor por el universo de Star Wars.

La saga de Star Wars es una de las franquicias más exitosas y reconocidas en la historia del cine.

Fue creada por George Lucas, la saga comenzó con el lanzamiento de la película original Star Wars: Episode IV – A New Hope en 1977. Desde entonces, la saga ha crecido enormemente y ha capturado la imaginación de millones de fanáticos en todo el mundo.

Las películas de Star Wars podrán verse de forma cronológica los días 6 y 7 de mayo de 2023 en los siguientes horarios:

Sábado 6 de mayo

Episodio I: La amenaza fantasma a las 9:00 horas

Episodio II: El ataque de los clones a las 11:30 horas

Episodio III: La venganza de los Sith a las 14:00 horas

Episodio IV: Una nueva esperanza a las 16:30 horas

Episodio V: El imperio contraataca a las 18:45 horas

Domingo 7 de mayo

Episodio VI: El regreso del Jedi a las 11:00 horas

Episodio VII: El despertar de la fuerza a las 13:30 horas

Episodio VIII: Los últimos Jedis a las 16:00 horas

Episodio IX: El ascenso de Skywalker a las 18:45 horas

Además de las películas principales, la saga de Star Wars se ha expandido con películas independientes que exploran historias paralelas y personajes específicos.

Además de las películas, la franquicia también ha generado numerosas series de televisión, libros, cómics y productos relacionados que han contribuido a su inmenso éxito y han convertido la franquicia en un fenómeno cultural duradero.

¿Dónde está la Sala de Arte del CCU?

Las Salas de Arte se ubican dentro de las instalaciones del CCU, en Vía Atlixcáyotl 2299, Reserva Territorial Atlixcáyotl.



