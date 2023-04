Del 14 al 27 de abril de 2023, en las Salas de Arte del Complejo Cultural Universitario (CCU) se llevará a cabo la primera muestra de documental musical con la exhibición de 14 películas.

La muestra de documental musical tendrá entrada gratuita. Solo es necesario presentarse en la Sala a la hora de la función elegida.

Esta muestra de documental musical iniciará con la proyección de Roxette Diaries el 14 de abril.

La película muestra la carrera musical de Roxette entre los años 1986 y 1995 desde el estudio hasta el backstage, pasando por los ensayos y los conciertos; éstos son los videos privados de una de las bandas más importantes de todos los tiempos.

Funciones: 17:00 y 19:00 horas.

El 15 de abril se exhibirá el documental musical Looking Back on Love: Making Black and White America, que sigue el viaje detrás de la creación del noveno álbum de estudio de Kravitz, Black And White America.

Funciones: 17:00 y 19:00 horas.

El 16 de abril se proyectará I Am Hardwell: Living the Dream, documental musical que muestra a DJ Hardwell: nombrado el DJ N° 1 del mundo en 2013.

Funciones: 17:00 y 19:00 horas.

El 17 de abril estará el documental musical Amy: La Chica Detrás Del Nombre, del director ganador del premio BAFTA, Asif Kapadia (Senna), AMY narra la increíble historia de Amy Winehouse contada con sus propias palabras.

Funciones: 17:00 y 19:15 horas.

El 18 de abril tocará el turno de Moonage Daydream, un documental musical dirigido por Brett Morgen, que saca a la luz imágenes inéditas de David Bowie y ha requerido cinco años de trabajo, con el respaldo y la complicidad de la familia y los colaboradores de Bowie.

Funciones: 17:00 y 19:30 horas.

El 19 de abril se proyectará Serrat y Sabina: El símbolo y El Cuate, que habla sobre el viaje por Hispanoamérica de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, nominado a mejor documental en 2013.

Funciones: 17:00 y 19:00 horas.

El 20 de abril será para Woodstock: 3 Días De Paz y Música, documental sobre el famoso festival de Woodstock que tuvo lugar en Bethel, NY.

Funciones: 15:00 y 18:15 horas.

El 21 de abril toca el turno a The Pedal Movie, documental sobre la creación, uso e historia de los pedales de efectos para guitarra, y cómo cambiaron la música contada por sus invetores y los músicos que los usan.

Para esta película, habrá funciones a las 16:00 y 18:45 horas.

El 22 de abril se proyectará Led Zeppelin: Celebration Day, un documental del concierto de Led Zeppelin 10 de diciembre de 2007 rindiendo homenaje al fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun.

Función: 19:00 horas.

El 23 de abril estará Historia De Un Grupo De Rock, documental musical sobre la despedida de la banda de rock Distrito 14, un grupo de culto aunque desconocido para la mayoría, que tras 25 años de carrera anuncia el que será su último concierto.

Función: 19:00 horas.

El 24 de abril estará Tango de una noche de verano, que narra la travesía de tres porteños tangueros que emprenden un viaje a Finlandia para verificar si, aquello que dijo el gran director de cine Kaurismäki acerca del tango como invención finlandesa, era cierto.

Funciones 17:00 y 19:00 horas

El 25 de abril se exhibirá el documental musical Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, que cuenta con material de archivo nunca antes visto y con figuras nacionales e internacionales, que dan testimonio sobre la relevancia de la cantante para la cultura musical y política de América Latina.

Funciones 17:00 y 19:00 horas

El 26 de abril se proyectará Cobain: Montage of Heck, documental musical que muestra desde su primera época en Aberdeen Washington hasta su éxito con la banda grunge Nirvana.

Funciones: 15:30 y 18:30 horas.

El 27 de abril será para Western Stars, documental musical sobre el último disco de Bruce Springsteen.

Funciones: 17:00 y 19:00 horas.

