El Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino, de origen poblano, fue reconocido por 40 años de trayectoria en la escena cultural y musical de México y Estados Unidos.

El reconocimiento al Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino, llamado “El Mejor Mariachi de Nueva York”, fue entregado por integrantes de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso de Puebla.

Durante la ceremonia, los diputados hablaron sobre la historia del Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino, que se fundó en 1983 en Nueva York.

Se trata de una agrupación musical enfocada en la música de mariachi fundada por Álvaro Paulino, originario de La Magdalena Axocopan, Atlixco, Puebla.

Don Álvaro, quien migró a Estados Unidos hace 50 años, proviene una familia de músicos. Con este gen en sus venas, junto a Rosa Paulino y demás familiares, decidió conformar al Mariachi Tapatío con el que han tratado de demostrar un poco de la cultura mexicana en Estados Unidos.

En estas cuatro décadas, los integrantes del Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino han extendido el proyecto hasta conformar el Conservatorio de Mariachi de la ciudad de Nueva York, único en su tipo en la enseñanza de la música de mariachi en la costa este de Estados Unidos.

Y también han podido hacer un conglomerado musical denominado The NY Mariachi Inc en el que incluyen el Mariachi Master Apprentice Program and Union y el Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino.

En entrevista con Poblanerias.com Álvaro Paulino Junior, contó que el origen del mariachi poblano se remonta a unos 50 años atrás, en 1973, cuando su padre don Álvaro migró a Estados Unidos y diez años después, fundó el Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino.

“ El Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino siempre está por todos lados. Estamos desde eventos sociales, comunitarios, tocamos con organizaciones sin fines de lucro o empresarios. Recientemente estuvimos en el Consulado de México en Nueva York”,

Cuenta que el espíritu de la agrupación está en mostrar la cultura y llevar a migrantes mexicanos un poco de lo que dejaron en México.

“ Nosotros buscamos traer un pedazo de México a toda la comunidad, a todos los migrantes que no pueden viajar a su tierra natal y lo hacemos a través de la música de mariachi”.

En la ceremonia, los diputados destacaron que los miembros de la agrupación son poblanos binacionales, de origen migrante, que no olvidaron a México y su pueblo, dijo que sus pasos han estado llenos de talento, amor a su arte y a sus raíces.

Los reconocimientos fueron entregados a Álvaro Paulino y Rosa Paulino, fundadores, así como a Álvaro Paulino junior, quien actualmente dirige la agrupación.

En el evento estuvieron acompañados por el resto de integrantes del Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino, “El mejor mariachi de Nueva York”, como dice su lema.

—

POB/LFJ