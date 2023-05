Este 7 de mayo de 2023, medios de comunicación aseguraron que fue detenido René N., por el feminicidio de Alicia Esmeralda Islas en Puebla, incluso, señalaron que confesó ser el responsable del asesinato.

Sin embargo, se compartieron fotografías y datos de otra persona del mismo nombre, por lo que la familia de la víctima desmintió que él tenga que ver con el delito.

En una publicación en redes sociales, Brenda Islas, hermana de Alicia Esmeralda, René R. “no tiene nada que ver con el delito” en contra de su hermana, por lo que pidió difundir la información, dado que distintos medios de comunicación expusieron fotografías de él.

De la misma forma, Rene R. informó que él y Alicia Esmeralda fueron compañeros de facultad, pero que tenía diez años sin verla, aunque tiene el mismo nombre que la pareja de la joven.

“ Por favor, ayúdame a desmentir esta mentira desde tu perfil y las de tus demás familiares. De verdad siento mucho tu perdida, pero como ya he expresado, más allá de la convivencia de dos compañeros de facultad hace más de 10 años, no tenía más lazos con ella”, comentó René R. a uno de los familiares de Alicia Esmeralda, mediante Facebook.

Así, Aldin Islas, hermano de Alicia Esmeralda, aseguró que efectivamente René R. no está implicado en el feminicidio, y que todo comenzó por una reportera que compartió fotos de quien fue amigo de la víctima, así múltiples medios replicaron los datos y fotografías.

“ Aseguren su información antes de acusar y difamar mi imagen. El hecho de haber estudiado en la misma generación que Esmeralda y llamarme René, no me vincula con ella. Por favor no difundan información falsa, dejen que la fiscalía haga su trabajo. Dejen de venir a mi perfil a asumir que soy el responsable por como me llamo y tomar mis fotos ”, dijo.

Mediante el perfil de Facebook de la reportera que difundió la información incorrecta, René R. solicitó una disculpa pública, pero dijo que no la recibido ni una sola respuesta.

¿Qué pasó con Alicia Esmeralda?

Alicia Esmeralda desapareció el 4 de mayo de 2023, salió de su casa a trabajar, a un costado de Plaza Dorada, donde permaneció, pero cuando salió no se supo más de ella, hasta el 6 de mayo cuando fue encontrada sin vida.

Se encontraba en un terreno baldío en el municipio de San Juan Ixcaquixtla, pero ya no tenía vida; sobre su caso, las autoridades no han dado información hasta este 7 de mayo.

El principal sospechoso, según medios de comunicación, es su pareja, llamado René B., asimismo aseguran que ya fue detenido y que confesó el crimen, aunque la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no ha dado detalles.

¿Qué es un feminicidio?

El feminicidio es considerado por el sistema penal mexicano como la muerte violenta –por razones de género– de las mujeres y es la forma más extrema de violencia.

En el artículo 325 del Código Penal Federal, se establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

__

POB/KPM