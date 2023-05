El 1 de junio de 2023 llegará a los cines Spider-Man: a través del Spiderverso. Dentro del equipo de animación de esta película, se encuentra Cruz Contreras, un animador mexicano que ha destacado por su labor dentro de la industria de la animación y sus otros trabajos en Hollywood.

En entrevista para Poblanerias.com, Cruz Contreras habló sobre su próximo gran proyecto animado: Spider-Man: a través del Spiderverso, en el que el tuvo el cargo de character effects, que consiste en la especialización del movimiento de objetos y elementos de los personajes, como la ropa y cabello.

Cruz Contreras es un artista digital y animador originario de Guerrero. Egresado de la Licenciatura en Animación del Tecnológico de Monterrey, ha trabajado en algunos proyectos animados nominados y ganadores de diversos certámenes, incluido el premio Oscar a la mejor película animada del año en 2018.

Entre los proyectos en los que Cruz Contreras ha participado se encuentran: Liga de la Justicia (2017) Spider-Man: Un Nuevo Universo (2018), Hotel Transilvania 4 (2022) y Monstruo del Mar (2022).

Cruz Contreras señaló que, uno de los mayores retos en la realización de Spider-Man: a través del Spiderverso, fue tener que repetir el éxito de la primera, además de cumplir las expectativas generadas sobre esta secuela de uno de los personajes más importantes del cine y los cómics.

El reto era que no se podía repetir la primer película, pero teníamos que repetir el éxito de la primera. Teníamos que idear maneras de cómo contar la historia, que ese es el chiste de la animación, encontrar una manera creativa de contar estas historias.”

En palabras de Cruz Contreras, entre las características que distinguen a la industria del cine animado, es la capacidad de contar cualquier historia y no tener una limitante con respecto al cine de acción real.

En la animación no tenemos límites. Puedes hacer una película animada y contar la historia que tu quieras. No podemos encasillar la animación en un género para niños (…) En la animación podemos tener personajes volando, podemos lograr mundos inimaginables”.

De acuerdo con Cruz Contreras, en la primer película animada de Spider-Man fueron empleados 25 mexicanos para diferentes puestos. Y en Spider-Man: a través del Spiderverso, la cantidad de mexicanos trabajando en este proyecto aumentó a 40.

Esta representación mexicana, en un proyecto de este tamaño, ha sido importante para el animador.

Entre las recomendaciones a los futuros animadores mexicanos, Cruz Contreras destaca los estudios en programación, pues considera que esta herramienta aporta mucho con respecto al gran avance tecnológico para la industria animada del cine.

En esta ocasión, la película contará con la participación del primer Spider-Man mexicano, Miguel O’Hara, al cual Cruz Contreras admira por su increíble fuerza y musculatura.

En años recientes han habido proyectos animados que han implementado una combinación de animación tradicional 2D, con animación 3D, como Gato con Botas: El Último Deseo (2022), o la próxima producción animada de Disney, Wish: El Poder de los Deseos.

Esta tendencia de animación es atribuida a la anterior película; esta se mantuvo para Spider-Man: a través del Spiderverso.

Para Cruz Contreras, la primer película se convirtió en un referente, aunque admira que no copien el estilo de animación, sino que se basen en las técnicas para innovar en la industria.

Me gusta mucho que no están copiando a Spiderverse, lo están usando de referencia, pero me encanta que están usando estas técnicas y las vuelven suyas. (…) Siento que Sony le abrió las puertas a los demás estudios para decir: te puede ir bien si te arriesgas”.