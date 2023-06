El reparto de utilidades se debe recibir a más tardar el 30 de mayo en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral (empresa), mientras que las personas que trabajan para una persona física (patrón) deberán recibir el pago a más tardar el 29 de mayo.

El reparto de utilidades es un derecho que garantiza un porcentaje de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva que ofrece en el mercado. En caso de no haberlo recibido, se deberá hacer un reclamo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

De acuerdo con el Manual laboral y fiscal sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 2023, el reparto de utilidades sirve para desarrollar el equilibrio entre el trabajo y el capital, reconoce el aporte de los trabajadores; mejora la distribución de la riqueza y eleva el nivel económico de los empleados y sus familias.

Si tú no lo has recibido, aquí te explicamos cómo puedes reportarlo.

¿Cómo denunciar si no pagan utilidades?

Según la Ley Federal del Trabajo, de no recibir esta prestación o si se le paga incompleto al trabajador, tendrá un año de plazo a partir del día siguiente de la fecha límite para reclamar el pago de las utilidades.

Los trabajadores que no reciban utilidades deberán acudir a la PROFEDET mediante los teléfonos 01 800 71 72 942 y 01 800 911 78 77, o el correo electrónico [email protected] para que comuniquen al patrón que debe efectuar el pago.

La PROFEDET cuenta con el personal para representar a los trabajadores que no recibieron su reparto de utilidades. De esta forma, se solicita el pago mediante una Junta de Conciliación y Arbitraje.

El patrón será citado para una junta conciliadora donde deberá argumentar la omisión de pago; de no llegar a un acuerdo, el organismo recurrirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en representación del trabajador para exigir el pago.

Las empresas o patrones que no cumplan con el reparto de utilidades, estando obligados a ellos por ley, es de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir, de 25 mil 935 a 518 mil 700 pesos.

¿Quiénes no reciben reparto de utilidades?

Los trabajadores que no tienen derecho al reparto de utilidades son:

Empleados que están contratados por honorarios

Directivos y gerentes

Socios o accionistas

Trabajadores con una antigüedad menor a 60 días del año que corresponde el pago de utilidades

En el caso de los empleados con derecho a la prestación, quienes no hayan recibido su porcentaje de utilidades, deberán corroborar que la empresa no exente el pago. Aquellas empresas que no pagan utilidades son:

Empresas nuevas , en su primer año de funcionamiento

, en su primer año de funcionamiento Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro

sin fines de lucro Instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, como el IMSS

descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, como el IMSS Empresas cuyo capital sea menor al que establece la Secretaría del Trabajo

