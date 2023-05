Cartas con Dirección Desconocida, es el nombre del primer largometraje que busca visibilizar la violencia vicaria en México, e iniciará su producción casi un año después que se aprobó la ley contra ese tipo de violencia en Puebla.

“Hace mucha falta visibilizar la violencia vicaria”, consideró Andrea Campos Castillo, directora del largometraje, por eso eligió ese tema como un proyecto universitario, dado que estudia la Licenciatura en Cinematografía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Pero, lo que comenzó como un proyecto escolar, terminó siendo seleccionado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y la Secretaría de Cultura para obtener uno de los apoyos, con el fin que materializar el largometraje.

Partiendo desde el principio, Andrea Campos cuenta que Erika Mercado, productora del largometraje, siendo su profesora le pidió a ella y a sus compañeros crear un cortometraje documental sobre algún tema con el que se pudieran identificar.

Tiempo después, conoció a Andrea Lezama, activista contra la violencia vicaria en Puebla, así surgió esa primera impresión al ver que compartían el mismo nombre.

“ La conocí y le platiqué sobre la idea del proyecto, que, para un proyecto escolar en ese entonces, y desde el primer momento estuvo muy dispuesta a participar. Me ayudó con toda la información posible, con todo lo que yo necesitaba ”, cuenta.

Erika Mercado vio el producto final y consideró que el tema de violencia vicaria es importante de visibilizar, por lo que invitó a Andrea Campos a no dejarlo como un proyecto escolar y postularlo ante el IMCINE para poder crear el proyecto.

“ Fueron cinco minutos donde sentí una corazonada muy fuerte. Yo tampoco conocía realmente la violencia vicaria, no sabía qué era, no sabía que se refería a esta violencia de género, donde los padres agreden a las mujeres arrebatándoles a sus hijos” , explicó.

Así, en Cartas con Dirección Desconocida, se contará con el testimonio de Andrea Lezama, y el cómo no pudo ver a su hijo durante múltiples años, hasta que se aprobó la Ley Contra la Violencia Vicaria en Puebla, continúo su proceso legal y el padre del menor fue detenido, siendo el primer vinculado a proceso por el delito.

“ Para empezar no es una violencia muy conocida, yo no tenía idea de esta violencia, hasta que me platicaron de ella y me puse a investigar más. Me di cuenta que está más visible en España, no en México. Estoy en el movimiento feminista, creo que es muy importante seguir luchando”, dijo la directora del largometraje.

Así, considera que en Puebla falta más apoyo hacia las mujeres, en cuestión de políticas públicas, por lo que espera apoyar a la visibilización de la violencia vicaria con Cartas con Dirección Desconocida.

Cómo fue el proceso mediante el IMCINE

Erika Mercado se acercó a Andrea Campos para incentivarla a postularse a alguna de las convocatorias del IMCINE, que dan apoyo económico para el desarrollo de proyectos.

Pero, al conocer a Andrea Lezama y la situación del tema de violencia vicaria en Puebla y en México, durante 2022 y a 2023, optaron por no esperar más y en dos semanas pusieron el empeño para postularse.

“ La verdad sí fue un poco sentir esta responsabilidad y un poco de pánico, porque yo tengo experiencia de haber ganado como productora los apoyos del IMCINE, pero nunca había tenido en poco tiempo para preparar un proyecto para producción cuando la investigación estaba en la fase inicial ”, mencionó a Poblanerias.com.

Sin embargo, considera que el equipo de trabajo estaba suficientemente preparado, así se postularon a la convocatoria de Apoyo a la Producción de los Largometraje en Colaboración con los Estados y finalmente ganaron, junto a otros seis proyectos.

“ El equipo esta conformado tanto de estudiantes egresados de Cine de ARPA, que están esperando justamente debutar en su primer largometraje, pero también está conformado por profesionistas que fuimos sus profesores”, añadió.

En Cartas con Dirección Desconocida, participan:

Dirección: Andrea Campos Castillo

Andrea Campos Castillo Dirección de Fotografía y Responsable de Proyecto: Marilyn Escobar

Marilyn Escobar Asistencia de Fotografía: Marco Arturo Cuautle

Marco Arturo Cuautle Producción: Erika Mercado Sánchez

Erika Mercado Sánchez Coordinación de Producción: Enrique Venegas

Enrique Venegas Sonido: En tus oídos Hageo

En tus oídos Hageo Asistencia de Sonido: Claudia Mejía

Claudia Mejía Edición: Carlo Corea

Carlo Corea Música Original: Miguel Ramírez Guerra

La producción de Cartas con Dirección Desconocida

Con el apoyo económico del IMCINE, se seguirá desarrollando la idea, para posteriormente comenzar con la producción, así planean dar inicio a las grabaciones durante 2023 y 2024.

Posteriormente, buscarán competir de nueva cuenta en las convocatorias, pero ahora para el apoyo a la postproducción del largometraje sobre violencia vicaria.

Por eso, consideran que el largometraje Cartas con Dirección Desconocida estará terminado, aproximadamente a finales de 2025, y terminará teniendo una duración entre 80 y 90 minutos.

En ese sentido, la productora explica que no solo quieren mostrar las marchas o las audiencias, sino también mostrar a Andrea Lezama como mamá y como la activista en la que se convirtió, todo con el fin de darle mayor difusión y hacer conciencia.

Por ahora, no hay sitios donde se vaya a exponer el largometraje, pero, una vez que esté terminado, se encargarán de ese tema.

