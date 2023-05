Madres de personas desaparecidas, pero también hijos de mujeres de quienes no se sabe su paradero, se manifestaron en Puebla con el cuestionamiento “¿Dónde están nuestros hijos?”, este 10 de mayo de 2023, también exigieron justicia por todas las mamás que han sido asesinadas en la búsqueda de sus hijos.

María Luisa Núñez, del Colectivo Voz de los Desaparecidos, dijo que hay muchas madres o familias que no celebran el Día de la Madre con un pastel, ni con una comida reunidos con sus seres queridos, pues hay casos de desaparición forzada de personas en su núcleo familiar.

Alrededor de las 10 de la mañana, las primeras madres comenzaron a llegar al lugar, acompañadas por integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y de Lobxs en Bici, quienes se unieron para apoyar la causa.

Así, mamás iniciaron a manifestarse, con frases como “nada que celebrar”, pues no han encontrado la paz desde que sus hijos fueron víctimas de desaparición forzada. Pidieron a la sociedad que compartan la ficha de búsqueda de sus familiares y que sensibilicen con la causa.

“ Y que nos perdone la gente por cerrarles la vialidad, pero créanos que no lo hacemos por mala fe, lo hacemos porque nosotros queremos que el gobierno ya haga algo”, dijo Victoria Rosales, quien busca a Nadia Guadalupe, su hija.

Minutos después, inició una ceremonia religiosa para recordar a los hijos desaparecidos, pero también a las madres desaparecidas y a las que han sido asesinadas en la búsqueda, como Esmeralda Gallardo, quien fue asesinada al buscar a su hija Betzabé Alvarado.

En medio del dolor y la impotencia, estas familias pidieron a la sociedad que compartan la ficha de búsqueda de sus seres queridos y que se sensibilicen con su causa.

Las madres y los participantes reiteraron sus peticiones a las autoridades para encontrar a sus familiares desaparecidos y hacer su trabajo. En un día que para muchos es de celebración, estas madres reiteraron que para ellas es un día de lucha y protesta por la justicia y la verdad.

Las madres buscadoras en Puebla

Juana Posadas Salazar es una de las madres que acudió a manifestarse, relató a Poblanerias.com que busca a su hijo José María Sedano Posadas, a quien no ve desde hace 15 años, pues fue víctima de desaparición forzada en 2008.

Ningún avance ha tenido la fiscalía en el caso de José María, dice Juana Posadas, quien hace un llamado a las autoridades para que no hagan a un lado el caso de su hijo, pues su deseo es volver a verlo.

“Es mi hijo y no hay nada que celebrar”, dice puntualmente Juana, al recordar la desaparición de su hijo.

A Karla Kassandra Ramos Gutiérrez también la busca su mamá, Betzabé Gutiérrez Rivas, quien la recuerda entre lágrimas, pues su desaparición es muy reciente, ya que fue vista por última vez el 18 de abril de 2023.

La joven de 14 años de edad desapareció en San Martín Texmelucan, luego que salió de la escuela secundaria, iba a transbordar para tomar un segundo camión y llegar a su casa, pero desde ese momento no se sabe de ella.

Una cámara de seguridad la captó bajando del primer camión, pero como era rotativa, no captó más allá de ese momento, por lo que no hay más pistas sobre su paradero.

“ Me habla, me dice ‘mamá, ya tomé el camión”, de hecho, ella toma dos, siempre me hablaba dos veces: cuando sale de la escuela y cuando llegaba a la casa. Normalmente me llama 2:30 p.m., pero eran 2:40 p.m. y no me marcaba, le marqué y me mandaba a buzón y a buzón” , explicó.

Asimismo, Eloina Nophal Sosa se mostró angustiada por saber el paradero de su hijo, Alberto Gallardo Nophal, quien desapareció el 26 de septiembre de 2020, en una vivienda ubicada sobre el Boulevard 5 de Mayo, en la capital poblana.

Él tenía una relación con una persona, quien vivía en esa casa, y al buscarlo, allí encontraron la ropa que llevaba ese día; sin embargo, Eloinia dijo puntualmente que, aunque le explicaron los detalles a la fiscalía, el caso no ha avanzado.

“ Esas mamás que se desaparecieron o que murieron por la lucha de encontrar a sus hijos, un abrazo desde acá, porque no hay 10 de mayo, simplemente hay tristeza. Nosotros tenemos mucha tristeza en nuestro corazón, porque se llevaron parte de nuestro corazón ”, comentó.

María del Pilar Velasco González, es otra mamá que está con el estandarte de “hoy no es día de fiesta, es día de lucha y de protesta”, pues su hija desapareció en febrero de 2023 y sigue sin aparecer.

Ella repitió con tristeza que, “tristemente”, hay múltiples protocolos en la fiscalía y también denunció que considera que las leyes aparan a los delincuentes, pero no a las víctimas.

Su hija, María del Pilar, despareció cuando iba rumbo a Tecamachalco, pero sigue siendo desconocido su paradero.

La manifestación continuó con una caminata hacia la Comisión de Búsqueda de Personas y, finalmente, al Zócalo de Puebla.

__

POB/KPM