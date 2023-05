El proceso en libertad llevará Alfonso N., el automovilista que embistió a un grupo de ciclistas en la Recta a Cholula, tras manifestarse por el homicidio del joven ciclista Agustín.

De acuerdo a Andrea Ortiz Montes de Oca, integrante de Manu Vive A. C., Alfonso N. y su defensa pretendían ofrecer dinero a los agraviados, para resolver la situación, pero subraya que no buscan una compensación económica.

Así, indicó que, la jueza Lizeth del Carmen Fuentes Corona, determinó que sí fue legal la detención, aunado a imputarle el delito de tentativa de homicidio, luego fue vinculado a proceso y le fueron otorgadas medidas cautelares para llevar su proceso en libertad.

“ Obtuvo cuatro medidas cautelares que fueron: entregar su pasaporet para que no viajara, el estar haciendo chequeos constantes con la fiscalía para que vean que no ha salido del país ni del estado, un ‘guardadito’ económico que le da a la fiscalía, nosotros no recibimos nada, y la medida de que no se puede acercar a nosotros” , dijo Andrea Ortiz.

Asimismo, Andrea enfatiza que el caso se mediatizó y criminalizó, sin recodar que estaban en ese sitio para colocar la bici blanca, en honor a Agustín, de 16 años de edad.

Por eso, solicitan que se tomen medidas de no repetición, que Alfonso N. dé una disculpa pública, aunado a pintura blanca de tráfico, para más ciclovías, y reitera que no piden un acuerdo económico.

“ Sin embargo, la defensa del hoy vinculado a proceso, fue clasista, condescendiente y grosera con las seis víctimas, pues querían comprar la conciencia de nuestras personas creyendo que todo se puede resolver con dinero ”, dice el posicionamiento de los ciclistas.

En ese sentido, el llamado que hacen es al Poder Judicial del Estado de Puebla, con el fin de resolver, con una perspectiva progresista de derechos humanos, para que su resolución abone por la verdad y el derecho a la movilidad segura.

El automovilista inició la agresión, reiteran

Usuarios de redes sociales condenaron a los ciclistas, al asumir que agredieron a un automovilista que “solo iba pasando por allí”, aunque no fueron espectadores del momento en que le lanzó el vehículo a los ciclistas.

Andrea Ortiz Montes de Oca, explicó que, junto a otros ciclistas, se encontraban colocando la bici blanca, estaban a punto de retirarse, la lateral de la Recta a Cholula ya estaba abierta, mientras que ellos permanecían en la parte central.

Colocaron una valla humana para que los automovilistas se desviaran, pero Alfonso N. embistió a los manifestantes, segundos después es donde comenzaron a grabar, en dicho video se le observa avanzar una vez más contra las personas, para luego incorporarse a la lateral.

El resto de ciclistas se percataron de la situación, lo vieron como una amenaza inminente, por lo que se acercaron a tratar de parar al automovilista, en ese momento también intervino la Policía Municipal, con el mismo fin.

Algunos de los participantes atacaron la camioneta, pero no al pasajero, reitera Andrea, pues siguió intentando atropellar a otros ciclistas; mismos que acudieron a denunciar.

“ No condeno, no justifico sus acciones, sí las agradezco, porque de no haberlas hecho, hoy yo no estaría aquí, teniendo esta entrevista, muy probablemente hubieran cubierto mi funeral. Por eso creo importante que sepan cómo es que transcurrió todo esto” , añadió.

Por otra parte, dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no da la capacitación correspondiente a sus elementos, para atener siniestros como este, pues solo estaban observando, como quedó documentado en algunos videos.

Incluso, explica que Alfonso N. pretendía darse a la fuga, y fue donde los ciclistas le hicieron el llamado a la Policía Estatal, así fue detenido.

“Un llamado atento a todas las personas: esto no se trata de ciclistas contra automovilistas, esto se trata de generar espacios para que todas las personas puedan convivir armónicamente y lleguen a sus casas, recojan a sus hijos, saluden a su abuela, y de más, sin temor a morir”, compartió.

“Nos aventó el coche”, dice uno de los agraviados

Asimismo, Alejandro Ortiz Montes de Oca, hermano de Andrea, explicó a Poblanerias.com que a él le tocó la primera agresión, ya que acudió con sus amigos a apoyar la causa, estaban sosteniendo un cartel cuando Alfonso N. fue insistente en querer pasar.

“ Los videos no muestran eso, tal vez se alcanza a ver un pequeño fragmento cuando ya se va y es que todos corren hacia él, pero los videos no muestran eso, que a mí, a mis amigos y a otro chico que está acá, nos avienta el coche, se pasa a llevar a mi amigo y a mí sí me alcanza a pegar. Es donde pedimos ayuda y dónde todos ciclistas corren en apoyo”, explicó.

Tres veces intentó escapar el automovilista, añadió, en la primera agresión, luego aventando a otros ciclistas y luego ya que fue detenido, hasta que los vecinos intervinieron a la altura de Zavaleta.

En ese momento, la camioneta solo tenía un vidrio quebrado, pero iba en “buenas condiciones”, más bien los vecinos al intentar detenerlo fueron quienes también atacaron la camioneta; no fueron los ciclistas, como medios de comunicación aseguraron, según explicó.

Finalmente, dijo que no fue un ataque “de la nada”, sino que Alfonso N. fue quien inició aventando a los ciclistas, quienes solo querían detenerlo y enfrentarlo.

