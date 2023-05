La tortilla es uno de los alimentos más consumidos en la gastronomía mexicana, además de ser la base de múltiples platillos de esta misma. Parte de su importancia reside en ser parte de la canasta básica, además, la preparación más tradicional de las tortillas hechas a mano las ha colocado como patrimonio gastronómico.

Para producir una masa con la que se preparan las tortillas, es indispensable la nixtamalización, un proceso tradicional de preparación del maíz en el que los granos secos se cuecen y se sumergen en una solución alcalina, generalmente de agua y cal alimentaria. Después de eso, el maíz se escurre y se enjuaga para quitar la cubierta exterior del grano y se muele

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 98% de los mexicanos consumen tortilla de maíz, lo que representa aproximadamente 120 millones de mexicanos.

En entrevista para Poblanerías.com, cuatro mujeres poblanas, productoras de tortillas hechas a mano, compartieron detalles respecto a la preparación y calidad de sus tortillas frente a las preparadas en máquina.

Calidad de las tortillas hechas a mano frente a las de máquina

Doña Cristina Hernández, vendedora de gorditas y tortillas hechas a mano en la Unidad habitacional de Volkswagen, comentó que ella y su hija adquieren el maíz y cal en Tehuacán, ya que para ellas son de mejor calidad que los que se venden en la capital.

“Nosotras mismas compramos el maíz allá en el pueblo. Entonces no hemos notado si el maíz está mal o algo así. Igual prefiero comprar allá (los ingredientes) para que no me vaya a salir mal la masa.”

Las productoras utilizan la cal como un ingrediente para preparar tortillas, pues cuando la cal entra en contacto con el agua, produce una reacción que genera calor y hace que se desprenda la cascarilla del maíz fácilmente al molerla.

Para Cristina Hernández, las diferencias entre las tortillas hechas a mano y las de máquina es que las de mano no se resecan.

“ No se puede comparar la calidad de una tortilla de mano y una de tortillería. Las de mano no se hacen tiesas (…) también le estamos echando poquita agua cada que se empieza a resecar para que salgan bien cuando las hacemos”

Otra de las productoras, doña “Domi” Islas, quien vende en la zona de Misiones de San Francisco, comentó que además de la calidad de los ingredientes, depende del modo de preparación de la masa para las tortillas:

“ A lo mejor no es solo donde una compra las cosas, también cómo las prepara (…) si está bueno el maíz, sale buena la tortilla. No es solo molerlo y ya, se debe de hacer bien (el proceso) para que las tortillas no solo sirvan en lo que uno come”.

Diferencias con las tortillas de máquina

Para las productoras, existen múltiples diferencias en el modo de preparación de la masa de las tortillas hechas a mano y aquellas elaboradas en máquina. Una de ellas, es el método de nixtamalización y las cantidades de los ingredientes con los que son preparados.

De acuerdo con Doña Josefa Méndez, quien vende sus tortillas en el mercado Francisco I. Madero, la masa para las tortillas hechas a mano se diferencia porque constantemente le agregan agua.

“ Las otras tortillas, como son de máquina, a fuerza que la masa debe salir así de dura. Nosotras como las hacemos a mano solo le ponemos tantita agua para que no se seque y con eso también se hacen blanditas”.

Doña Mari Rodríguez, productora de tortillas de Sanctorum, en Cuautlancingo, comentó que una de las razones por las que las tortillas de máquina “se hagan feas” es por su preparación y que suelen ser reutilizadas por varios días.

“ Luego les pregunto a los jóvenes de acá (cerca de su local) y ellos me dicen que a veces remojan la tortilla dura y la vuelven a pasar por el molino otra vez. Ya de esa masa pues hacen más tortillas, por eso salen feas.”

Agregó que además el proceso para la preparación de la masa es incompleto e incluso el sabor cambia debido a la alteración.

“ La forma en que las hacen las tortillas está incompleta, el grano solo lo remojan un rato. El maíz se debe de dejar remojando toda la noche. Estos nada más la dejan un ratito en el agua y ya, por eso se hacen duras para la noche, ya no saben igual tampoco”

Indicó que, las tortillas preparadas en maquina están hechas con harina de maíz industrializado que comercializa Maseca o Minsa, o con maíz que es molido directamente sin suficiente agua. Consideró que, además de ser más delgada, la tortilla de máquina se endurece pocas horas después de enfriarse.

La labor de las productoras de tortillas hechas a mano

La elaboración de las tortillas hechas a mano es una tradición gastronómica y proceso artesanal que estas productoras han hecho de su principal fuente de ingreso sin dejar de lado la calidad de las mismas.

Josefa y Cristina comentaron que aprendieron a realizar tortillas desde muy temprana edad. Josefina comentó que, cuando era más joven, ayudaba a su madre a preparar las tortillas que vendían en el día; por su parte, Cristina señaló que aprendió al ayudar a su madre en las labores de la cocina.

Mari Rodríguez aprendió a hacer “gorditas” y tortillas hechas a mano para poder mantener a su hija, quien al crecer se unió a ella para ayudarla en su negocio mientras seguía estudiando.

En opinión de “Domi” Islas, preparar tortillas hechas a mano no es tarea fácil, por lo que las que están hechas con máquina no se pueden comparar ni en calidad ni en sabor con aquellas que son preparadas de forma tradicional “como deberían ser todas”.

