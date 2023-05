En 2022, la violencia vicaria se tipificó como delito en el estado de Puebla y se considera agravante de violencia familiar.

Un ejemplo de violencia vicaria es cuando el padre o la madre utiliza a los hijos como objeto para causar daño al otro progenitor, a través de prejuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de los menores.

En la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, se establece que la violencia vicaria es:

“Todo acto u omisión intencional con el objeto de causar daño a la víctima a través de prejuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de las hijas y los hijos, así como el daño o menoscabo del vínculo filial con la víctima ”.

Además:

“ Es una manifestación de violencia por parte de quien mantiene o mantuvo una relación afectiva o sentimental de pareja con la víctima por si o por interpósita, la persona utiliza a las hijas o hijos de la víctima como instrumento para causarle daño”.

Es decir, las víctimas de violencia vicaria, pueden ser tanto las madres como los padres, pues así lo considera la ley, aunque también se puede dar utilizando a otros familiares, no solo hijas e hijos.

Es importante mencionar que este tipo de violencia se ejerce –principalmente– cuando existe violencia familiar.

En entrevista con Poblanerías.com Andrea Lezama, abogada e integrante de Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, señala que existen señales o alertas para saber si se está siendo víctima de este tipo de violencia.

Entre estas:

Si alguno de los padres comienza a amenazar con llevarse a los hijos.

Si constantemente alguno de los padres manipula a los menores, diciéndoles que su mamá o papá no los quiere.

Si uno de los padres manipula a los hijos con frases como “no le hagas caso a tu mamá/papá”.

Cuando uno de los padres intenta manipularlos para que vivan con él o ella.

La sustracción de los hijos, impidiendo que el otro padre los vea.

Andrea Lezama, quien además es una de las impulsoras para que la violencia vicaria se reconociera en Puebla, considera que una forma de prevenirla es que, ante una separación, los padres tramiten por la vía legal la guardia y custodia de los menores, para evitar la sustracción.

¿Dónde se denuncia la violencia vicaria en Puebla?

En el estado de Puebla ya es posible denunciar la violencia vicaria, tanto en juzgados en materia familiar, como en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en materia penal.

En Puebla capital están los Juzgados Auxiliares Familiares que se ubican en San Miguel #637, Bugambilias 3ra Sección, o la Fiscalía General del Estado, con dirección en: Bulevar Héroes del 5 de Mayo con 31 Oriente sin número, Ladrillera de Benítez.

También está la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la FGE, en calle 10 Oriente #414, colonia Centro.

Hoy en día, Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria, está dando acompañamiento a alrededor de 25 mamás que buscan recuperar a sus hijos.

En ese sentido, ofrecen apoyo emocional y jurídico, pues hay casos donde han necesitado hasta diez abogados y tienen casos de hasta doce años sin poder ver a sus hijos, por lo que ayudan con su experiencia para tratar de que los tiempos y procesos sean más fáciles de llevar.

Así, cualquier mamá que requiera apoyo, se puede comunicar mediante la página de Facebook: Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria.

La lucha contra la violencia vicaria

La lucha sigue, ya que hay mucho desconocimiento y falta de capacitación por parte de los servidores públicos, debido a que ya podría existir la segunda vinculación a proceso en Puebla por violencia vicaria, pero los jueces no han hecho el trabajo correspondiente, dijo Andrea.

Opina que los hombres que ejercen violencia vicaria tienen una red de apoyo que los respalda. Sin embargo, ella y otras mamás más, luchan para visibilizar este tipo de violencia y dar esperanza a otras madres que están pasando por situaciones similares.

Andrea Lezama Bonilla también es una de las fundadoras del grupo Madres Exigiendo Justicia, una organización que lucha contra la violencia vicaria en el estado de Puebla, donde se enfocan en apoyar a mujeres que sufren violencia vicaria.

“A lo mejor estamos a muchos kilómetros, pero al momento de apoyarnos, pareciera que no hay nada que nos limite”, aseguró Andrea.

El caso de Andrea Lezama

“El amor de madre no se rompe”, dice Andrea Lezama Bonilla, quien se autodefine como “luchadora”, pues así ha sido su vida por lo menos desde 2016 que sufrió la sustracción de su hijo, por parte del padre del menor, entonces comenzó la lucha contra la violencia vicaria, pero no solo en su caso en Puebla, también a nivel nacional.

Incluso estudió la licenciatura en Derecho por su caso y para ayudar a otras mujeres.

Cuenta que, en un inicio, no había reconocido que era víctima de violencia vicaria; fue hasta 2021 cuando, junto a un grupo de madres que compartían experiencias similares, notó que existía un patrón de violencia.

Tras investigar, este grupo de madres decidió impulsar una ley que protegiera a madres y padres víctimas de violencia vicaria.

En el camino, menciona, han encontrado obstáculos para el acceso a la justicia, como la falta de atención a las denuncias por parte de las autoridades, quienes señalan que no pueden hacer algo porque el menor está con su padre o madre.

“ Tras todo este tema que traíamos por el tema de violencia vicaria, nos vimos en la necesidad de impulsar una ley que nos protegiera. Como sabemos, nos enfrentamos a muchos obstáculos, como el hecho de que no quieran levantar las denuncias en fiscalía, y de allí surge esta necesidad ”, dijo.

Reiteró que la diputada Aurora Sierra fue parte importante de la lucha por conseguir la ley contra la violencia vicaria, pues la impulsó en el Congreso del Estado de Puebla; y así, entró en vigor en agosto de 2022.

Una vez reconocida la violencia vicaria, el hijo de Andrea, que había sido sustraído por su padre 8 años atrás, se aplicó por primera vez y pudieron localizar y detenerlo.

Posteriormente, en octubre de 2022, se logró la primera vinculación a proceso por violencia vicaria.

Desde que tenía 20 años, Andrea Lezama dejó de ver a su hijo, debido a la sustracción que realizó el padre del menor, en ese sentido, explicó que las personas la culpaban a ella con cuestionamientos como “¿Qué hiciste para que se lo llevaran?”, pero nunca cuestionaban el actuar de él.

“ Lo que hice fue sobrevivir, sobrevivir cada día, me dolía y yo no entendía lo que estaba pasando, yo solamente veía que era otro día y otro día, yo seguía en juzgados, seguía en fiscalías, con las dependencias y no obtenía ayuda, conforme pasó el tiempo es que conozco a un gripo de mujeres que son las que me dan fuerza para seguir y saber que no estoy sola ”, compartió.

Así, con la red de apoyo, Andrea Lezama pudo llevar su proceso de otra forma, pues en los momentos más difíciles, había quienes la alentaron a seguir luchando por recuperar a su hijo.

Un año con diez meses tenía su hijo cuando se lo llevaron, luego lo recuperó cuando ya tenia 8 años de edad, tiempo en el que no supo nada de él, no le permitían ni verlo ni tener una llamada con el menor.

Pero, ahora, Andrea cuenta con la guardia y custodia definitiva, siendo uno de los primeros logros de la ley contra la violencia vicaria en Puebla y en la República Mexicana.

