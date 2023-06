El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) proyectará, de forma gratuita, el ciclo de cine documental de Rock & Roll “Rockumentales”, en horario de 04:00 p.m. los jueves y viernes de junio de 2023.

A través de sus redes sociales, el IMACP anunció la cartelera de su ciclo de cine documental de Rock & Roll “Rockumentales”, en los cuales se proyectarán 4 diferentes documentales los días 22, 23, 29 y 30 de junio de 2023 a las 04:00 p.m.

El IMACP está ubicado en Av. Reforma 1519, Barrio de San Sebastián. La entrada a cualquiera de las funciones es gratuita. En caso de haber algún cambio sobre los horarios o fechas de las las funciones, el IMACP lo notificará en sus redes sociales.

Cartelera del ciclo de cine documental de Rock

Paul McCartney’s The Love We Make (Dir. Albert Maysles, 2011)

Jueves 22 de junio – 04:00 p.m.

Este documental relata la experiencia de Paul McCartney tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y de la preparación del concierto benéfico en homenaje a las víctimas. Esta producción retrata la planificación del evento y la intención del cantante de retribuir a los rescatistas de Nueva York su ardua labor.

Deep Purple, From Here to the Infinite (Dir. Craig Hooper, 2017)

Viernes 23 de junio – 04:00 p.m.

Esta película documental nos muestra el origen e historia del último álbum de Deep Purple “Infinite”. Ofrece una visión detallada del funcionamiento de una banda que ha definido la historia de la música.

The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart (Dir. Frank Marshall, 2020)

Jueves 29 de junio – 04:00 p.m.

Esta película sigue el ascenso de los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb – conocidos como Bee Gees – quienes alcanzaron la fama temprana en la década de 1960, escribiendo más de mil canciones. Es un retrato de las complejidades de trabajar tan íntimamente en familia.

Eric Clapton, Life in 12 Bars (Dir. Lili Fini Zanuck, 2017)

Viernes 23 de junio – 04:00 p.m.

Este documental es un vistazo a la vida y trabajo del guitarrista Eric Clapton, contada por quienes lo conocieron mejor, incluido BB King, Jimi Hendrix y George Harrison, miembro de The Beatles.

