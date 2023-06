Dado las altas temperaturas registradas en México, es importante conocer cómo rehidratarse en el calor, precisamente, sobre todo es indispensable hacerlo de forma correcta, dado que bebidas como refrescos y cerveza tienen un efecto contraproducente.

¿Cómo rehidratarse en el calor?

En entrevista para Poblanerias.com, Estefanía Chávez, licenciada en Nutrición, en cuanto a cómo rehidratarse en el calor, dijo que es necesario cubrir la pérdida de líquidos y electrolitos, dado que en ese caso el agua no siempre es suficiente.

Para rehidratarse, se puede recurrir a bebidas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, dependiendo el estado de deshidratación.

Algunos ejemplos, son:

Hipotónicas: Agua natural

Agua natural Isotónicas: Bebidas deportivas, soluciones de rehidratación oral

Bebidas deportivas, soluciones de rehidratación oral Hipertónicas: Jugos concentrados, bebidas energéticas concentradas

La nutrióloga Estefanía Chávez reitera que no se debe de optar por ingerir refrescos, cervezas ni bebidas con cafeína “como método de hidratación”, pues en realidad lo que provocan es que haya mayor pérdida de líquidos en el cuerpo.

“ Las bebidas alcohólicas inhiben la hormona antidiurética, la cual envía señales para retener los líquidos ingeridos, esto significa que aumentan las micciones y por lo tanto hay una pérdida de líquidos incluso mayor al volumen de alcohol ingerido”, dijo.

Explicó que, primero, es necesario prevenir la deshidratación tomando de 2 a 3 litros de agua al día, aunque hay una fórmula general para saber cuánta agua debe tomar al día una persona, según su peso.

La fórmula es:

35 mililitros x peso en kilogramos = mililitros al día.

Por ejemplo: 35 ml x 60 kg = 2,100 mililitros al día, es decir, 2.1 litros.

“ Se recomienda siempre llevar contigo una botella de agua, para cumplir con tu objetivo y beber lo suficiente al final del día ”, sugiere.

También, da los siguientes consejos para mantenerse hidratado:

Evita exponerte al sol por periodos prolongados, intenta mantenerse en lugares frescos y ventilados.

intenta mantenerse en lugares frescos y ventilados. Si realizas algún deporte, mantén vigilada la cantidad de líquido que pierdes.

mantén vigilada la cantidad de líquido que pierdes. Si vas a exponerte al sol, utiliza prendas o accesorios de protección solar.

utiliza prendas o accesorios de protección solar. Usa ropa holgada o ligera, en colores claros.

en colores claros. Consumir alimentos con mayor volumen de agua, por ejemplo, verduras como: lechuga, pepino, apio; y frutas como: naranjas, melón, sandía, fresas.

por ejemplo, verduras como: lechuga, pepino, apio; y frutas como: naranjas, melón, sandía, fresas. Mantener una dieta equilibrada, para evitar exceso de azúcares y sodio, lo cual puede perjudicar al balance hídrico.

para evitar exceso de azúcares y sodio, lo cual puede perjudicar al balance hídrico. Mantenerse hidratado.

¿Cómo preparar una bebida isotónica casera?

Alessandra Porras, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, explicó a Poblanerias.com que, precisamente, lo ideal es el consumo de agua natural, después bebidas isotónicas, pero que no tengan azúcar, dado que pueden provocar un efecto contrario, es decir, deshidratación.

¿Cómo rehidratarse en el calor con bebidas isotónicas caseras? La nutrióloga recomienda seguir estos pasos:

En agua disolver bicarbonato de sodio Añadir sal y un poco de azúcar Se puede añadir limón, para que tenga un sabor distinto Mezclar todo y beberla

Además, la nutrióloga Alessandra Porras explica que no es ideal consumir en exceso bebidas isotónicas comerciales, dado que afecta a los niveles de glucosa, pues tienen una amplia cantidad de azúcar y los riñones trabajan de más, lo que no tiene caso si no hay una pérdida importante de líquido en el cuerpo.

“ Podemos tomar agua natural, infusiones que son más amigables en el consumo, podemos hacer también paletas heladas de manera artesanal y tomarlas, libre de azúcares, de vez en cuando elaborar una bebida isotónica ”, explicó.

También, hizo hincapié en que, en temporadas de calor, es necesario que las personas se mantengan hidratadas, además de no exceder la ingesta de bebidas alcohólicas y refrescos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), detalla que es importante tomar agua, por los siguientes cuatro factores:

Ayuda a regular la temperatura corporal

Mantiene la piel hidratada y elástica

Lubrica articulaciones y órganos

Mantiene una buena digestión

La deshidratación se da cuando una persona pierde más líquido del que ingiere, y el cuerpo no tiene suficiente agua para llevar a cabo sus funciones comunes.

Incrementa venta de bebidas por la onda de calor

Los inventarios de los comercios no van a la velocidad de la demanda, pues la venta de agua embotellada, mineral y de sabor ha aumentado en un 56.6%, los refrescos de cola en un 32.9%, y los refrescos de sabor y la cerveza en un 80%, explicó a Poblanerias.com, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“Las personas se siguen moviendo, van al trabajo en situaciones adversas”, añadió, quienes acuden a sus actividades diarias, precisamente, a pie o en transporte público, son quienes más pierden líquidos, por lo que buscan cómo rehidratarse en el calor.

Todo tipo de bebidas, embotelladas o enlatadas, han incrementado en cuanto a la demanda, mientras que los inventarios van a la baja y el abasto no es suficiente, también han subido de costo en un 10.5%.

Es posible que se llegue al desabasto de dichas bebidas, si la onda de calor se alarga o incluso si llega una nueva, explicó el presidente de la ANPEC, aunque sí está teniendo beneficios para los pequeños negocios, pues hay más ventas.

“ Son un canal más de venta de estos productos y se ven beneficiados en cuanto a que hay más flujo de venta, porque cuando te van a comprar una cerveza, te van a comprar un bote con agua, no nada más compran eso, compran otras cosas”, añadió.

Finalmente, dijo que en la temporada de calor los consumidores buscan más bebidas que alimentos, dado su necesidad.

¿Cuáles son los sueros orales recomendados?

En la Revista del Consumidor, publicada en septiembre de 2022, se incluyó un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), respecto a los sueros orales y bebidas deportivas en el mercado.

En el estudio realizado por Profeco, se verificó que la información comercial esencial estuviera claramente indicada en español y de manera legible, incluyendo la fórmula, denominación distintiva, lote y fecha de caducidad, contenido neto, declaración nutrimental, ingredientes, leyenda de conservación y país de origen.

Además, se llevó a cabo una verificación de los niveles de azúcares, contenido energético, presencia de edulcorantes no calóricos, minerales, vitaminas y otros ingredientes.

La lista de sueros orales sí recomendados, son:

Aurax

Electrolit

Electrolit Pediátrico

Farmacias del Ahorro

Pedialyte SR 45

Pedialyte

Pedialyte SR 60

Solural

G Gatorade

G Gatorade Fierce

Los sueros orales no recomendados, son:

Jumex Hydrolit: Contiene azúcares con 3.2 de glucosa por cada 100 mililitros.

Contiene azúcares con 3.2 de glucosa por cada 100 mililitros. Suerox: No es suero.

No es suero. Rescata: No declara el contenido de edulcorantes.

No declara el contenido de edulcorantes. Jumex Sport: Asegura contener calcio, pero no es real.

Asegura contener calcio, pero no es real. Bio Steel: Tiene extracto del edulcorante estevia y no exhibe en su superficie principal la leyenda de advertencia.

Tiene extracto del edulcorante estevia y no exhibe en su superficie principal la leyenda de advertencia. Enerplx: No se comprueba la frase “más rendimiento menos desgaste”

