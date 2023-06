Este 5 de junio, activistas promovieron un juicio de amparo, para exigir al Congreso del Estado la aprobación de la Ley de Movilidad en Puebla, también llamada Ley Manu, dado que hay una omisión legislativa.

En conferencia de prensa, David Vázquez Maldonado, presidente del Círculo de Amparo A.C., explicó que el Congreso del Estado de Puebla cayó en una omisión legislativa, dado que tenía hasta el 13 de noviembre de 2023 para armonizar la Ley de Movilidad de Puebla con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial federal.

Asimismo, reiteró que desde 2020 se reconoció el Derecho a la Movilidad y Seguridad Vial, por lo que se implementó la ley federal y el Congreso de la Unión ordenó a los congresos estatales que aprobaran la Ley de Movilidad, lo que no ha ocurrido en Puebla.

El fin del juicio de amparo, es que un juez federal ordene al Congreso del Estado de Puebla aprobar la Ley de Movilidad, aunado a adecuar la legislación interna en la materia.

“ Tenemos instrumentos jurídicos como lo es el juicio de amparo, que nos permite exigirle a la autoridad que haga su trabajo, pedirle a un juez federal que ordene al Congreso del Estado que legisle la Ley de Movilidad, mejor conocida como Ley Manu” , dijo.

También, el abogado David Vázquez explicó que el amparo se presentó el 5 de junio, luego el Congreso del Estado y Gobierno de Puebla tienen 15 días hábiles para contestar la demanda, es decir, a finales del mes, y después de eso se realizará la audiencia para la sentencia; aunque, indicó, los procesos se pueden alargar hasta medio año.

Las organizaciones civiles indican que se sostuvieron mesas de trabajo y encuentros con Isabel Merlo, ex diputada y ex presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte, incluso, se presentaron tres iniciativas de Movilidad, pero no avanzaron.

Ley de Movilidad en Puebla es un derecho: Ramón Vara Pizzini

Para Ramón Vara Pizzini, de Manu Vive A.C., es importante la Ley de Movilidad en Puebla, dado que es un derecho y la ciudadanía necesita certeza, por lo que considera necesario que las autoridades la aprueben, explicó a Poblanerias.com.

También dijo que, pese a que con la implementación de la Ley de Movilidad en Puebla no se detendrán en su totalidad los siniestros viales, se armonizará la ley como un primer paso, que incluye la reducción de velocidad, uno de los factores de mayor coincidencia en choques y atropellamientos, etcétera.

“ Después de allí, obviamente toda la implementación del espacio público para que la circulación de vehículos y de personas sea en armonía, y sea fluida, realmente que nos sirva para todos. Esa es la importancia” , dijo.

También hizo hincapié en que una de las principales medidas con la armonización de las leyes, es el tema de regular los límites de velocidad, dado que, al ir a más de 30 kilómetros por hora, por ejemplo, es más probable causar un siniestro vial.

Además, hace un llamado al Congreso del Estado para que, si se lleva a cabo la consulta sobre la Ley de Movilidad en Puebla, no sea un proceso tardado, dado que es el motivo por el cual argumentan que se está retrasando la aprobación.

Finalmente, Ramón Vara Pizzini señaló que la ciudadanía debe ser empática con las personas con dificultades de movilidad, para la seguridad vial.

