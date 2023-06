OPINIÓN: Por la preservación del periodismo

Hace apenas unos días, el 3 de junio, la Asamblea del Estado de California, el Congreso de la entidad con el mayor poder económico de Estados Unidos, acaba de aprobar una ley a la que debemos poner atención, estudiarla y analizar la viabilidad de tropicalizarla porque es importantísima.

California acaba de aprobar una ley identificada como AB 886 y que se llama Ley de Preservación del Periodismo de California, un proyecto presentado por la asambleísta demócrata por el Distrito de Oakland, Buffy Wicks.

¿Qué propone esta legislación que sin duda cimbrará a más de dos?

1.- Las grandes empresas tecnológicas, las Big Tech, como Twitter, Facebook, Google o Microsoft, entre otras, deberán pagar a las empresas de medios una “Tarifa de uso de periodismo”; es decir, pagar una compensación a los creadores de contenido periodístico, cuando estas grandes empresas difundan notas, fotos, videos, entrevistas, reportajes, etc, que hayan sido creados por periodistas para los medios donde trabajan o colaboran, de tal forma que los medios comiencen a recibir una retribución por la difusión de sus noticias en plataformas tecnológicas, recordando que estas grandes empresas sí ganan dinero por compartir contenido noticioso que no crearon, compraron o financiaron.

2.- Esta ley promoverá que las propias empresas mediáticas destinen por lo menos el 70 por ciento de restos pagos compensatorios, para financiar la producción de contenidos periodísticos; lo que significa que 70 centavos de cada dolar deberán invertirse en periodismo, salarios, proyectos de investigación o cualquier otra forma de generación de contenido, para que el pago de la Tarifa por uso de periodismo no se quede en los bolsillos de los dueños de los medios.

Este mismo mes de junio, la ley AB 886 de Preservación del Periodismo de California, deberá ser ratificada por el Senado de esta entidad para que entre en vigencia.

Es una legislación trascendental, pues tan sólo en la última década, el consumo de noticias se ha disparado en las plataformas distintas a los medios que las crearon. La sociedad se informa primero a través de redes socio digitales, lo que se convirtió en una suerte de competencia desleal para el periodismo, pues las Big Tech han aumentado su tráfico y con ello sus ingresos, a costa del contenido que sólo copiaron y pegaron.

Lo que sucede en California debe sentar un buen precedente en el resto del mundo, para que se aprueben leyes similares que ayuden a recuperar la precaria situación económica de los medios que se traduce en el despido de periodistas profesionales y la consecuente pérdida de calidad en los contenidos y por ende, en detrimento del derecho de las personas a ser informadas con certeza, claridad y oportunidad.

PD. No me sorprende que “periodistas porristas” de la 4T canten y bailen de felicidad por el triunfo de Morena en el Edomex (dan lástima). No me sorprende que las y los “opinadores” (sedicentes periodistas) busquen culpar a las personas por no haber ido a votar (dan risa). Lo que realmente da pena ajena es ver a tantos y tantas periodistas que lloran la derrota del PRI; hasta parece que le lloran a los privilegios que ya perdieron.