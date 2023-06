En la entidad poblana, Carlos Escobar busca que se derogue el Artículo 213, junto a todos sus apartados, del Código Penal del Estado que criminaliza a personas que tienen enfermedades como VIH en Puebla.

En dicho Artículo, del Capítulo Sexto sobre Peligro de Contagio y Propagación de Enfermedades, se establece prisión de 30 días a 2 años y una multa de 20 a mil Unidades de Medica y Actualización, lo equivalente a 2 mil 74.8 a 103 mil 740 pesos, al que:

“ Sabiendo que padece un mal venéreo o cualquier otra enfermedad crónica o grave que sea transmisible por vía sexual o por cualquier otro medio directo, pusiere en peligro de contagio la salud de otra persona ”.

En ese sentido, se criminaliza a las personas con VIH en Puebla, sin considerar que indetectable es igual a intrasmisible, explicó a Poblanerias.com, Carlos Escobar, quien denunció a trabajadores de Estrella Roja por discriminación.

“ Este Artículo criminaliza el hecho de solo sentirse el riesgo, y solo abarca el suponer, más no lo hace como un hecho real. También pone en riesgo a las madres, porque no percibe los medios de transmisión” , dijo.

Respecto a la transmisión de madres a hijos en el embarazo, explicó que la entidad poblana es uno de los estados con mayor incidencia de transmisión materno-fetal, precisamente, por lo que el Artículo 213 las criminaliza, pese a que son “víctimas de un sistema de salud fallido”.

Carlos Escobar recalcó que, dentro de los protocolos para las mujeres embarazadas, no se ha establecido la prueba de detección oportunidad de VIH, por lo que considera que es la razón para derogar el Artículo y que no sean criminalizadas.

Asimismo, recordó que, la mayoría de mujeres con VIH en Puebla, fueron contagiadas por sus parejas hombres, y que incluso, al migrar muchos de estos de comunidades poblanas a Estados Unidos, regresan ya con el virus y así lo transmiten.

Por otra parte, indicó que se criminaliza a las víctimas de agresión sexual, contagiadas con el VIH en Puebla.

“ Todo esto es muy complejo y es muy difícil, porque yo vivo con VIH, resultado de una agresión sexual, y ahora no solamente soy víctima sino que también tengo que vivir con el hecho de ser un criminal por vivir con el VIH y creo que nadie debe ser considerado un criminal por un diagnóstico. No somos armas biológicas, no somos personas agresivas, no somos personas salvajes, no somos personas violentas” , recalcó.

Hizo hincapié en que, el vivir con un diagnóstico de una enfermedad trasmisible, no quiere decir que busquen atentar contra la vida de otras personas, por eso buscó promover el amparo contra criminalizar a las personas con VIH en Puebla.

También considera que se está invisibilizando las realidades de las personas con VIH, por ejemplo, como en el estado de Chiapas donde un menor de edad recibió una transfusión sanguínea y fue contagiado de VIH.

Carlos Escobar indicó que, con la derogación, se dará un paso más contra la estigmatización del VIH en Puebla, aunado a darle libertad a las personas que viven con dicho virus.

De igual forma, permanece visibilizando que las Fiscalías no cuentan con el conocimiento suficiente sobre VIH-SIDA, pues en una solicitud de información, encontró que únicamente 29 trabajadores –de más de 3 mil– de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) recibieron una capacitación en ese sentido, en 2021.

Mientras que en 2022 y 2023, no se han dado más capacitaciones sobre VIH-SIDA ni acerca de temas de derechos humanos y LGBTI+.

“ ¿Cómo vamos a permitir que exista un Artículo que criminaliza a una persona que vive con un diagnóstico, si ni siquiera la fiscalía está preparada ni está capacitada? Con eso sería evidente que la tendría totalmente perdida una persona que vive con el diagnóstico, por la ignorancia, por el prejuicio, por el estigma”, subrayó.

Asimismo, se busca cambiar el Artículo 325, sobre el riesgo de contagio, dado que se criminaliza las enfermedades transmisibles como lesiones u homicidio y “hace la comparativa con un atentado con bomba”, añadió Carlos.

Indica que ya hizo una solicitud a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), con el tema de la derogación de los artículos, pero la respuesta fue que no pueden hacer nada, dado que el Artículo 213 no ha sido modificado recientemente y que por eso no se puede declarar inconstitucional, por eso solicitó el amparo contra la criminalización de personas con VIH en Puebla.

Sin embargo, ambas comisiones sí están de acuerdo en que dichos artículos violentan los derechos humanos, así Carlos Escobar decidió actuar con el amparo que ya fue admitido y continuará su proceso para, finalmente, hacer valer los derechos de personas con VIH en Puebla.

POB/KPM