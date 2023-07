La cultura del reciclaje en Puebla todavía está en “pañales” en comparación con otros lugares del mundo y falta educación e incidencia por parte del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), opinó Francisco Javier Sánchez Ruiz, profesor investigador de facultad de Ingeniería Ambiental UPAEP.

En entrevista con Poblanerías.com consideró necesario explicar a la ciudadanía cómo debe separar los residuos, detallar los diferentes tipos de plástico y los de papel. Además que no todos se pueden mezclar; por ejemplo, no revolver el papel bond con el del baño.

Lo anterior debido a que, hace unas semanas el OOSL informó sobre un proyecto para separar residuos orgánicos e inorgánicos en Puebla, va a la par de la Planta de Aprovechamiento de Residuos Inorgánicos del Municipio.

En este plan los camiones de basura van a recolectar solo un día a la semana los residuos orgánicos y el resto se encargarán de los inorgánicos.

Aunque en un inicio se contemplaron multas a quien no separara de forma correcta la basura, luego se anunció que el proyecto de reciclaje iniciará como un proyecto piloto.

Esto, a la par de la Planta de Aprovechamiento de Residuos Inorgánicos del Municipio, que se pretende que comience a operar en agosto de 2023.

El académico reconoció que hay personas que sí separaran su basura; sin embargo, también pueden llegar a desilusionarse sobre su aportación cuando observan que todo se junta en el camión de basura y la única diferencia en el camión es que fue pintado de otro color en cierta parte para hacer referencia a la separación de basura.

Javier Sánchez indicó que en algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo, como se propone en Puebla, se establece un día para recolectar orgánicos y otros para inorgánicos, pero adicionalmente se entregan estampillas por cada material entregado para el reciclaje, con las estampillas se pueden comprar ciertas despensas.

Mientras que en Inglaterra hay un sistema similar, también entregan estampillas que sirven para comprar determinados productos básicos.

En este lugar no hay servicio de limpia, los ciudadanos acuden a depositar sus residuos, ya sean orgánicos o inorgánicos a equipos especializados en donde incluso los residuos se pesan automáticamente, explicó.

Piden capacitación antes de aplicar multas

Habitantes del municipio solicitaron al ayuntamiento capacitar a la ciudadanía sobre el reciclaje en Puebla antes de aplicar sanciones, como prevé el gobierno, en un sondeo realizado por Poblanerías.com.

El ayuntamiento de Puebla comunicó que pobladores deberán separar los residuos en orgánicos e inorgánicos. Además, el camión únicamente pasaría por la basura orgánica una vez a la semana y una vez más por el resto de los residuos.

Ante esta situación, ciudadanos se mostraron a favor de esta medida siempre y cuando haya una capacitación previa al considerar que al final es una acción que puede ayudar al medio ambiente.

“ Estaría bien, pero llevaría un tiempo enseñarles a los ciudadanos más que nada esa cultura porque no la tenemos. No [separo la basura]. En el trabajo sí la dividimos, pero realmente no [se hace] porque tampoco hay centros de distribución donde ponerla, igual la podemos separar, pero se la lleva el mismo camión, es lo mismo”, opinó Ricardo Morales.

Blanca Estela Ponce consideró que sí se debería castigar a quien no separe su basura; sin embargo, la gente no lo hace, la echan en una sola bolsa. A esto se debe de sumar que las pepenadoras abren los sacos, después los perritos los desparraman y la calle se termina viendo sucia.

A su vez Mónica Tovar expresó que es triste llegar a estos límites pues como humanos debería haber conciencia sobre la importancia de la separación de la basura, por lo tanto, si se debe amonestar para no contaminar más el medio ambiente, “enhorabuena”.

Mientras que Adrián Viveros manifestó que sí se debería de sancionar a la gente que no separe su basura pues no hacerlo representa una pérdida ante los urgentes problemas de contaminación; dijo que él sí separa sus residuos.

“ Yo antes sacaba basura los tres días de la semana y ahora saco basura sólo un día cada 15 días porque separo el cartón, las botellas, el cartón de las leches y entonces ya no se tira tanto, si ahora sí ya lo vamos a separar pues que padre porque es parte de la cultura que tenemos que tener todos los ciudadanos y que de repente no lo hacemos”, expresó Ana María Apac.

En entrevista por separado, Ernesto Antonio Aguilar Cabrera, regidor de Morena en el municipio de Puebla, comentó que en la normativa no están previstas multas por no separa la basura, sin embargo, si se comienza a cobrar no sería de extrañarse pues se tiene un “gobierno de terrorismo fiscal”.

Consideró que la administración municipal tiene el objetivo de vaciar los bolsillos de los poblanos, pero “no le van a permitir” cobrar multas sin que se verifique que los ciudadanos entiendan en que consiste el reciclaje en Puebla.

Capacitación para el reciclaje en Puebla

El Organismo Operador del Servicio de Limpia reportó que realizó tres reuniones de acercamiento con la Telesecundaria 280 Leonardo Vargas Machado, la Primaria Ricardo Flores Magón y la Primaria Barbiana para hablar sobre la importancia del reciclaje en el primer trimestre de este año.

Además, llevó a cabo una “Jornada Ambiental” en San Felipe Hueyotlipan para dar a conocer la regla de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar); asistieron 43 personas.

También realizó tres acercamientos los comités vecinales de la Colonia Chapultepec, la Colonia Lomas de Castillotla y la Colonia Jesús González Ortega para hablar sobre el reciclaje, esto de acuerdo con el Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño del organismo.

—

POB/LFJ