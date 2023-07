Andrés recibió una solicitud de amistad de Jennifer Andrew en Facebook. Habló con ella por alrededor de un mes sin considerar que este podría ser el inicio de uno de los fraudes en Facebook y redes sociales para conseguir datos personales y dinero.

El hombre de 67 años y quien hace poco comenzó a usar esta red social narró que fue en la temporada de Semana Santa cuando empezó a platicar con Jennifer Andrew quien le aseguró ser una doctora que trabajaba en Kabul, Afghanistan.

Jennifer Andrew se presenta como una doctora que labora para la Organización Mundial de la Salud (OMS), divorciada y originaria de Inglaterra.

Para intentar hacer más creíble este tipo de fraudes en Facebook los victimarios envían fotos de lo que sería Kabul y parte de sus presuntas actividades, comentó Andrés.

La presunta joven explica a sus víctimas que le pagan muy bien, sin embargo, tiene jornadas extenuantes y ya no quiere seguir en Afganistán y por ello les pide ayuda para poder salir de la nación.

Jennifer Andrew cuenta a sus víctimas que la única forma de poder salir de Kabul es demostrar que se va a casar con una persona que está fuera de Afganistán al tener un contrato que sólo se puede “romper” por esta causa.

La doctora también dice que su plan es vivir en el mismo lugar de la víctima, en este caso, en Puebla. Al ser una mujer que no tiene familia en Inglaterra y desea comenzar una vida nueva en un país como México en donde todo es más relajado.

Otro gancho que establece para intentar consolidar este tipo de fraudes en Facebook, cuenta la víctima, es que la presunta doctora dice que enviará un paquete con varios millones de dólares y uno de éstos será para la persona que le ayude a salir del país.

La doctora incluso manda fotos de una caja con presuntos dólares envueltos y escondidos entre ropa para que en la aduana no se den cuenta del envío millonario que se haría a la persona que la auxilie, comentó Andrés.

Como parte del proceso de engaño, Jennifer Andrew solicitó a Andrés que le enviara su credencial de elector, su acta de nacimiento y otros documentos escaneados a través de Facebook.

Andrés envió estos documentos con la expectativa de que podría conseguir un millón de dólares, con ese dinero pasaría lo que resta de su vejez, pero esto sólo era uno de los fraudes en Facebook.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alertan sobre los riesgos de compartir información, así como documentos de este tipo ya que se pueden concretar diferentes fraudes en Facebook o en otras redes sociales o modalidades.

El siguiente paso que dio Jenifer fue avisarle a Andrés que el paquete con su ropa y el dinero fueron enviados a México. Sin embargo, el personal de la aduana se dio cuenta de que llevaba dinero no reportado y por lo tanto tenía que hacer un pago para mantenerlo.

La presunta doctora le pidió hacer un pago de 10 mil pesos al personal de la aduana para que le entregaran el paquete con su ropa y los millones de dólares a Andrés.

Andrés es un hombre divorciado y que a su edad sigue trabajando como electricista, vive al día y debido a esta situación no logró juntar el dinero que pedía la doctora para recibir su presunto paquete millonario.

Después de tener esta experiencia habló con sus familiares y se dio cuenta de que estuvo a punto de convertirse en una víctima más de fraudes en Facebook.

La historia de la doctora en Kabul es sólo una de las que se usan para engañar a la gente, también emplean otras como un soldado de Estados Unidos que esta en una misión y en una ocasión hacen un operativo y se reparten millones dólares y uno de ellos será para la víctima del fraude a quien le hace la promesa de casarse con ella.

“Yo acabo de pasar por esto por un supuesto doctor y yo caí con 7 mil 300 dólares y mi corazón está todavía desconsolado 😔 pero perdí dinero y nunca me voy a perdonar lo que yo misma me ise jamás por favor acepten a nadien de verdad que no conozcan esta situación jamás la olvidare ya puse la demanda ante las actoridades pero la vergüenza que tengo para sus videos llegaron muy tarde pero quise compartir mi estaría 🙏” se lee en comentarios en videos de YouTube en donde se explican este tipo de fraudes en Facebook.

“A mi también me sucedió algo similar le conocí por Facebook de una mujer que se hace llamar Emilia Johnson que decía ser piloto y es de USA y trabaja para el ejército de aquel país y se encontraba en Siria y estaba en una misión y chateábamos algunas veces pero lo que me puso a dudar fue que ella al segundo día ya me decía mi amor me enviaba muchas fotos de ella en su trabajo en un avión que trabajaba y que tenía una hija que deseaba casarse conmigo”, comentó otro usuario de esta red social.

Como parte del serial para navegar seguros en internet y resguardar la información personal, Poblanerías.com estas historias para evitar caer en fraudes y ser víctimas de delitos.

