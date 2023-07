Julio Huerta Gómez anunció su renuncia a la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Puebla.

En un evento donde reunió a diputados morenistas, integrantes del gabinete estatal y algunos presidentes municipales, Julio Huerta dijo que no deja el cargo por “intereses personales”; sino que buscará “ser parte de la historia” y “defender el legado del presidente López Obrador.

Julio Huerta, quien es primo hermano del ex gobernador Miguel Barbosa, señaló que, mientras se define la convocatoria para Puebla, se unirá al proyecto de Claudia Sheinbaum, que busca ser la candidata presidencial.

No dejo el cargo por intereses personales, el poder por el poder no es algo que me mueva. No me marean las alturas, yo soy gente de trabajo (…) quiero ser parte de la historia”, dijo.