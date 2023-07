OPINIÓN: Periodismo deportivo o más bien futbolero

Como reportero me inicié cubriendo temas económicos y luego el paso (entonces) obligado por la fuente policiaca, para después pasar un par de años por la cobertura de temas deportivos.

Como era el más joven y el más inexperto, el nuevo pues, me pusieron a cubrir deporte amateur, además de que por decisión propia cubría futbol americano y tenis. Me dejaron el deporte no profesional, precisamente porque la mayoría siempre quiere cubrir soccer.

En semanas recientes, la prensa deportiva y en general toda la prensa, criticó intensamente a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, por las afirmaciones que hizo contra el equipo nacional de nado sincronizado, al que le negaron apoyos y a sus integrantes les dejaron de pagar las becas deportivas a las que tienen derecho.

Ana Gabriela Guevara, medallista olímpica, campeona mundial, una estrella del atletismo mexicano que sufrió por la falta de apoyos y llevó a cabo su lucha personal contra esos que calificaba de abusos; ahora le paga con la misma moneda a las y los atletas y hasta les dice: “por mi pueden vender calzones y Avon”.

Los medios han publicado varios casos de desvíos de recursos y probables actos de corrupción cometidos en la CONADE, durante la gestión de Guevara y de eso también se trata el periodismo deportivo, de contar las historias paralelas a la práctica deportiva.

Sin embargo, esta prensa que critica (legítima y profesionalmente) a la titular de CONADE, y de paso al presidente Andrés Manuel López Obrador, peca de algo muy similar. Por eso recordaba cuando tuve este breve paso por la fuente deportiva.

Desconozco si existe un estudio serio al respecto, pero en los hechos podemos ver que por lo menos 90 por ciento de las noticias sobre deportes en México son sobre futbol soccer, con un especial acento en una empresa privada llamada “Selección Nacional” (masculina) y el millonario negocio de la Liga MX (masculina).

Las secciones de “Deportes” de los medios impresos, de la radio, la TV y los medios digitales, dedican más planas, tiempo aire y gigabytes al futbol masculino e ignoran deliberadamente a cualquier otra práctica deportiva, bajo el pobre argumento de que el futbol soccer es el deporte más popular del país.

Ni siquiera dedican la misma cantidad de espacio y tiempo al futbol femenil que sigue siendo objeto del machismo y la discriminación.

Hace unos días iniciaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la “prensa deportiva”, apenas y hace mención a lo que sucede en El Salvador y este fin de semana fue más noticia que en el soccer, México perdió 0-1 ante el equipo de Qatar, el mismo equipo que ocupó el último lugar en el pasado mundial que organizaron en su propio territorio.

En México parece que en vez de prensa deportiva, sólo tenemos una “prensa pambolera”.

PD. Esas estrellas del periodismo que hicieron su video para exigir esclarecer el atentado contra Ciro Gómez Leyva… ¿dónde habían estado estos últimos 25 años y nunca hicieron nada en los más de cien asesinatos de colegas?