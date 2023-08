Puebla y la zona metropolitana han tenido un incremento en casos de asalto al transporte público en 2023; pero los operadores de las rutas no son víctimas de un asalto al día, sino cada vez que pasan por ciertos puntos, señaló Samuel Méndez, presidente de la agrupación Enlace del Transporte de Puebla A.C.

De acuerdo con su testimonio, en Puebla han crecido los puntos donde se “cobra” el derecho de piso. Cuando Guillermo Aréchiga era el secretario de Movilidad y Transporte –en 2019– había unos 12 puntos; ahora, es casi el doble.

Aseguró que en estos puntos, los choferes son sometidos a una especie de asalto al transporte público, pues cada vez que pasan deben pagar una “cuota” de 10 pesos. De no hacerlo, dice, son golpeados. Incluso, hay casos en los que los “pican” o agreden al pasaje.

Samuel Méndez señala que estos actos “no pasan” a las estadísticas y la autoridad considera que no ocurren.

Menciona que esta extorsión es un “asalto al transporte público” y los puntos donde más ocurre son en las zonas del Mercado Hidalgo, Mercado Independencia, Mercado Morelos, CAPU, calles 10 y 12 poniente. En estas dos últimas, ha bajado por las obras de pavimentación.

Para el líder de los transportistas, si las autoridades quisieran acabar con el cobro de piso pondrían policías en las zonas; pero en realidad, dijo, “se hacen tontos porque saben que existe este problema”.

Añadió que la colocación de cámaras en el transporte público y los botones de alerta no son la solución porque los conductores no están capacitados para reaccionar ante un asalto, lo mismo ocurre en el caso de los pasajeros.

Opinó que al momento del asalto, tanto los pasajeros como el conductor, se ponen en riesgo si recae en ellos la tarea de avisar a las autoridades que están siendo víctimas de un delito.

“Lo ideal” dijo, es que las autoridades coloquen las cámaras en los paraderos de la ciudad. Con ello –incluso– “se podría rastrear las zonas por las que escapan los delincuentes para atraparlos”.

Argumentó que las cámaras de seguridad no servirían de mucho en los autobuses considerando que el C5 no tendría la capacidad para recibir las imágenes de alrededor de 18 mil cámaras al mismo tiempo.

El líder transportista opinó que la idea de colocar cámaras en los autobuses únicamente es con la intención de que las autoridades “hagan su negocio” como ocurrió con el ex secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría.

Poblanos en indefensión por asalto al transporte público

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) en lo que va de 2023, se han abierto 433 carpetas de investigación por asalto al transporte público.

En 64% de esas carpetas se consignó que el asalto al transporte público fue ejecutado con violencia.

Apenas el 11 de agosto por la mañana, poblanos que viajaban en la ruta 52 fueron víctimas de robo con violencia. A la altura de Bosques de San Sebastián dos personas subieron a la unidad como cualquier otro pasajero, pero al llegar a la zona de las vías del tren sacaron armas de fuego para amenazar a las y los pasajeros.

Uno de los usuarios se opuso a los delincuentes, así que lo hirieron con un arma de fuego en su pie y posteriormente huyeron de la zona. Más tarde llegó una ambulancia que atendió y trasladó al herido a un nosocomio.

En otras historias de asalto al transporte público, recabadas por Poblanerías.com, Jaqueline cuenta que viajaba en la ruta 3, con sentido de Cholula a Puebla cuando siete personas subieron a la unidad.

“Sólo me acuerdo de que había un Oxxo y era en el trayecto de Cholula hacia Puebla y se subieron como siete, yo iba hasta adelante y uno me puso la pistola en la cabeza y la navaja en las costillas y me quitó solo mi celular, eran como las 7:00 de la noche y sí sabía que siempre había una patrulla custodiando justo en ese tramo, pero exactamente ese día no estaba”, narró la joven.

A la par, César comentó que ese asalto a transporte público no fue le único en esa área, ya que a la altura de un Oxxo y un salón del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la ruta 3 era asaltada constantemente que hasta las patrullas escoltaban a las unidades. “Los maleantes solían robar o muy temprano o muy noche”.

Mientras que Fernando recordó que también fue víctima de un asalto a transporte público. La ruta 72 en la que viajaba fue desviada de su trayecto original por un evento político y en el primer semáforo los ladrones subieron para robar.

Por su parte, Ana María mencionó que hace como cinco años también fue víctima de un asalto en el transporte público, específicamente en la ruta Bicentenario, a la altura de Avenida Nacional y Margaritas. Los criminales quitaron celulares y carteras. Se llamó a la policía, pero no se encontraron a los ladrones.

POB/LFJ