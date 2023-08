Este 25 de agosto de 2023 se cumplen 8 años de la desaparición de Paulina Camargo Limón, una joven de 19 años de edad con cuatro meses de embarazo.

El caso de Paulina Camargo se convirtió en uno de los más emblemáticos de violencia de género en Puebla, debido a las inconsistencias en la investigación que hacen que su paradero aún sea desconocido.

A 8 años del hecho, la familia de Paulina Camargo organizó una caravana para entregar pliegos petitorios en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Congreso del Estado, la Fiscalía General del Estado y Casa Aguayo.

En todas las sedes, Rocío Limón exigió justicia en el caso de su hija.

“Han pasado 8 años burlándose de nosotros. 8 años donde desgraciadamente, yo, mi esposo y mi familia, no hemos podido localizar a mi hija. 8 años señor fiscal donde a usted, no le he visto la cara”.

Acompañada de activistas, Rocío Limón expresó que Puebla es un estado sin justicia; y que a ocho años de la desaparición de su hija, el responsable continúa sin sentencia.

“Ya no puedo llorar, quisiera que mis lágrimas salieran por mis ojos, estoy seca, se me secó el alma”.

Desaparición de Paulina Camargo

Paulina desapareció luego de haber acudido a hacerse un ultrasonido. Ese día, la joven iba acompañada José María, padre del bebé, quien en un inicio, se negó a hacerse responsable, según cuenta Rocío Limón, madre de Paulina.

Paulina Camargo desapareció y sus padres denunciaron a José María como sospechoso ante la Procuraduría General de Justicia, pues era la última persona con quien ella estuvo.

Tras una campaña en redes sociales y marchas exigiendo su localización, José María compareció voluntariamente ante las autoridades, pero fue detenido por falsedad de declaraciones.

Posteriormente, los padres de Paulina Camargo y su abogada declararon que José María confesó haber llevado a Paulina a su departamento en La Margarita, donde presuntamente la atacó y tiró su cuerpo en un contenedor de basura.

Esa noche, lo enviaron al penal de San Miguel. Al día siguiente, fue consignado solo por falsedad de declaración ante el Juez Tercero de lo Penal.

Tras la supuesta confesión de José María, quien afirma haber sido torturado para autoinculparse, la Procuraduría General de Justicia, ahora convertida en Fiscalía General del Estado, inició una serie de investigaciones en el departamento del joven en la unidad habitacional La Margarita.

Sin embargo, estos esfuerzos no arrojaron evidencia alguna que respaldara la acusación, y el inmueble ni siquiera fue asegurado por las autoridades.

En una segunda búsqueda, los peritos encontraron misteriosamente una gota de sangre, lo que llevó al sellado temporal del departamento. Sin embargo, meses después, la propiedad fue liberada al declararse que las acciones de la PGJ fueron arbitrarias en este sentido.

A pesar de tres intensos meses de búsqueda en el basurero de Chiltepeque, donde se presumía podrían estar los restos de Paulina, ninguna evidencia fue encontrada.

La hipótesis que apuntaba a que José María habría asesinado a Paulina Camargo en su departamento en La Margarita y habría desechado su cuerpo en contenedores de basura no pudo ser respaldada por pruebas sólidas.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía para incriminar a José María fueron declaradas ilegales por las autoridades judiciales. Además, se determinó que su arresto en abril de 2015 fue ilegal. Sin embargo, los amparos obtenidos por la defensa de José María ante estos cargos no terminaron aquí.

Aunque José María fue condenado por desaparición forzada en 2019, las múltiples irregularidades en el proceso llevaron a la anulación de la sentencia, ordenando un nuevo juicio. Hasta hoy, el paradero de Paulina Camargo sigue siendo desconocido.

