Gaby La Bonita Sánchez, boxeadora y campeona mundial, fue reconocida con el Premio Municipal de la Juventud 2023 por Mérito Deportivo.

La Bonita Sánchez recibió este reconocimiento el 10 de agosto por el Ayuntamiento de Puebla, que reconoció a nueve perfiles destacados en diversas disciplinas de desarrollo social.

Como oradora del evento, La Bonita Sánchez habló sobre los obstáculos a enfrentar cuando se persigue un sueño. En su caso, el sacrificio en entrenamientos y la disciplina constante.

Este campeonato no fue fácil, no solo por la rival que tuve, sino por el proceso. Hubo que sacrificar muchas cosas, ponerlas en perspectiva, sobre la balanza. Pero no me rendí, no nos rendimos”.