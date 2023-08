Intentar practicar la lactancia materna en Puebla es toda una odisea para las mujeres. Las empresas continúan sin destinar un espacio digno para esta necesidad y las madres deben encerrarse en los baños para extraerse la leche o aguantar hasta terminar su jornada laboral, situación que también puede acarrearles problemas de salud.

En octubre de 2021, en Puebla fue publicada la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna en donde se estableció que deben existir lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo.

Sin embargo, esto no se ha cumplido en todas las compañías, ni siquiera en donde hay sindicatos.

Lactancia materna en Puebla se hace en el baño

Sofía, una trabajadora en una institución privada con casi 80 años de existencia, narró como vive la lactancia materna en Puebla. No hay lactario y todos los días se apura para realizar todas sus responsabilidades para regresar lo más rápido a su casa para alimentar a su bebé.

Explicó que no sacarse la leche puede ser doloroso, pero poco a poco su cuerpo se ha ido adaptando y se aguanta, aunque con el temor de padecer alguna infección en sus senos como les pasa a otras mujeres.

Sofía añadió que su bebé no padece tanto su ausencia mientras está en el trabajo pues desde que nació los doctores le dieron fórmula y acostumbra a beberla, aunque esto fue un error por parte de los médicos pues se debió dar prioridad a la leche materna desde el nacimiento.

Además, expuso que antes del inicio de la temporada de calor se extraía su leche en el trabajo para reservarla. Sin embargo, no lo hace más ante el temor que pueda hacerle daño al bebé.

En entrevista por separado, Mariana comentó que la lactancia materna en Puebla es complicada, tiene una jornada de ocho horas y el lugar en el que trabaja no cuentan con un lactario, así que opta por sacarse la leche en un baño.

Cada tres horas Mariana se mete al baño para sacarse la leche, situación que le era incómoda, pero era la única forma en la que podía generar un banco de leche para su bebé.

Mariana lamentó que se desconozca la obligación de poner lactarios en las empresas, en su caso no lo supo y sus demás compañeras tampoco lo saben, incluso una de ellas dejó su cargo porque su cuerpo no logró adaptarse a tener un horario para sacarse la leche y decidió enfocarse a su bebé para que no perdiera la lactancia.

Opinó que sería importante difundir las obligaciones de las compañías respecto a la lactancia materna en Puebla. En su caso, dijo, de haber sabido se hubiera organizado con sus compañeras para demandar que les destinaran un espacio.

Las historias de mujeres que no tienen espacios para ejercitar la lactancia materna son múltiples, Viridiana contó en redes sociales que estuvo lactando por dos años y fue complicado encontrar espacios en donde llevarla a cabo. En su momento, la tienda Liverpool tenía un lugar específico, pero lo cerró.

Hace unos días, el Congreso del Estado de Puebla fue señalado de no dar facilidades para usar el lactario existente, denunció Vera en redes sociales.

La reportera comentó que para usar el lactario debe avisar al personal del Poder Legislativo para utilizarlo ya que el refrigerador no está conectado todo el tiempo, lo cual es una de las necesidades para que la leche se mantenga en buenas condiciones.

Vera Fernández indicó que después de denunciar las irregularidades, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López; la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia y Rocío García Olmedo, titular de la Unidad para la Igualdad de Género se comunicaron con ella para informarle que habría facilidades para usar el lactario.

Congreso avala, pero no vigila el cumplimiento de las leyes

Mónica Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Familia y los derechos de la Niñez, consideró que falta mucho por caminar y entender sobre la lactancia materna en Puebla, todavía hay lugares en donde es mal visto amamantar a los bebés cuando es de lo más natural.

Agregó que en el Congreso se celebra la aprobación de muchas leyes, pero no se da un seguimiento para ver si se ejecutan.

Mencionó que analizará si se observa la ley, en caso de que no sea así emitiría un exhorto para que las autoridades cumplan con las reglas.

Líder sindical asegura que sí hay lactarios

René Sánchez Juárez, líder de la FROC-CONLABOR declaró que las empresas ligadas a esta agrupación sí cuentan con lactarios para las mujeres.

Consideró que en otras partes en donde no hay sindicatos, no velan por los derechos de sus trabajadoras y no existen salas para lactar.

La FROC-CONLABOR tiene a su cargo 300 contratos colectivos a su cargo que engloban a alrededor de 50 mil trabajadores, aseguró Sánchez Juárez.

¿Qué dice la ley respecto a la lactancia materna en Puebla?

En el artículo 12 de la Ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna se establece que instituciones públicas y privadas deben trabajar a favor de las mujeres con bebés.

Entre sus obligaciones se encuentra: establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo y propiciar el establecimiento de centros de desarrollo infantil en los centros de trabajo o a sus alrededores.

Además de favorecer en caso de que se requiera, el establecimiento de transporte o apoyos que faciliten el traslado de las trabajadoras, cuando el periodo de lactancia se ejerza dentro de la jornada laboral.

