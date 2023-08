En un nuevo episodio de mal trato por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Amalucan, los pacientes continúan enfrentando largas esperas para recibir atención médica.

En un testimonio enviado a Poblanerías.com a una madre de familia cuenta que sufrió maltrato en la clínica 55 del IMSS Amalucan.

La paciente relata que, a pesar de haber acudido en busca de atención médica para su hijo, se encontró con una recepción hostil y poco profesional por parte del personal de la clínica.

La madre, cuyo hijo requería realizar estudios médicos, se vio enfrentada a obstáculos injustificados para recabar una muestra de heces fecales, lo que provocó la reprogramación de los exámenes y una espera prolongada e innecesaria.

Ayer acudí a la clínica 55 del IMSS Amalucan para realizarle estudios a mi hijo. Entre los estudios requerían una muestra de heces fecales, la cual no pude obtener ya que mi hijo asiste a la guardería y durante el resto del día no tuvo oportunidad de usar el baño”,

Una doctora le informó el jueves que la ventanilla se había cerrado a las 7:40 am y debía regresar el viernes a las 7:30 am.

Le explicó la situación con la muestra de heces fecales y ella le aseguró que si no podía recogerla, podía continuar con los demás estudios y ese quedaría pendiente.

De hecho, la doctora colocó una nota para que los estudios se realizaran al día siguiente, es decir, el viernes.

Incluso solicité ayuda a las enfermeras de la guardería del IMSS para obtener la muestra, en caso de que mi hijo no la proporcionara en casa. Sin embargo, no me brindaron asistencia”,

Al regresar a casa, intentó obtener de nuevo la muestra, sin embargo no pudo obtenerla.

Así regresó el viernes como le indicaron al IMSS Amalucan, al área donde se entregan las órdenes de estudio y se imprimen las etiquetas para las muestras.

Raquel explicó de nuevo la situación a la persona que le estaba atendiendo y al lado de él estaba la doctora que un día antes le había asegurado que no habría problema si no podía llevar la muestra.

Sin embargo, el empleado del IMSS Amalucan le “respondió de manera grosera”, indicándole que pidiera al médico que volviera a solicitar el estudio.

Raquel le explicó que si le faltaba un estudio, no la remitirían a pediatría, a pesar de que la doctora le había asegurado que no habría problema.

Y es que el hijo de Raquel meses antes ya había logrado hacer la muestra de heces y las habían llevado a la Clínica 55 del IMSS Amalucan.

El problema es que esos estudios que se habían realizado previamente, la clínica los extravió debido a un cambio de proveedor: “Esta falta de respaldo de los proveedores es una constante en las negligencias del IMSS Amalucan”, comentó.

Este incidente se suma a la serie de problemas que han afectado a los pacientes del IMSS Amalucan.

En días anteriores, informamos en Poblanerias.com sobre la pérdida de resultados de análisis clínicos debido a un cambio de proveedor en el instituto.

Esta falta de respaldo de archivos médicos refleja una negligencia institucional que pone en riesgo la salud de los pacientes.

Cuando vi a la doctora y me dirigí a ella, respondió con molestia que no era posible realizarlo de nuevo y que si no, mejor retirara la orden y que no se haría nada hasta que consultara con el médico y él generara una nueva orden. Molesta, le recordé que ella me había asegurado lo contrario el día anterior”.