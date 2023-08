Nota del Editor: La señora María Joaquina murió el 30 de agosto de 2023. Poblanerías comparte de nuevo este artículo, que forma parte de los más leídos del serial Huella Digital.

El Pasaje del Ayuntamiento, ubicado entre Av. Palafox y Mendoza y la Av. 2 Oriente, ha sido testigo de infinidad de historias, entre ellas, la de doña María Joaquina.

Adornado con enormes vitrales estilo art nouveau que custodian ambas entradas, el Pasaje siempre ha sido un espacio comercial con diversos negocios de un sinfín de giros han sido establecidos en este espacio.

Antes se podía ver una bolería de zapatos, revistas y periódicos o una casa de cambio, actualmente, hay negocios de cadenas internacionales, de curiosidades, peluches, encendedores y una zapatería. En todo este tiempo los “Tacos de la güera” han estado.

Desde hace 60 años, doña María Joaquina Armenta Urbano se levanta a las 3:30 horas a guisar y tener a tiempo los tacos. A temprana hora se instala en el Pasaje del Ayuntamiento, sobre la entrada de la 2 oriente.

A su edad mantiene la energía de la juventud “Yo me dedico a trabajar, a la comida, me he dedicado siempre a mi trabajo, tengo diez hijos y los he mantenido con mi trabajo”.

Acompañada de su hija Maricela llega a su tradicional lugar y, a más tardar a las tres de la tarde, ya ha vendido todo. Acude puntual de lunes a sábado sin excepción, desde que inició este negocio.

Doña María, quien es originaria del Municipio de Libres, se muestra orgullosa por haber sacado adelante a su familia.

“Ninguno me salió malo, ninguno me ha salido drogadicto. Yo les he enseñado a trabajar, a respetar a la gente y a seguir un buen ejemplo, como es el mío”, comentó.

Doña María Joaquina, quien es madre de diez, está convencida de que las mujeres tienen la capacidad de desarrollarse personalmente y profesionalmente, ya sea si estudiaron o si se dedican a algún negocio, no deben depender de alguien para hacer su vida.

“No porque no tengamos el esposo no podemos salir adelante por nuestros propios medios… yo no fui una mujer estudiada, yo mi profesión me la hice sola”.

El inicio de un negocio

Doña María Joaquina inició su negocio en la antigua Central de Abasto –cuando se encontraba en la 3 oriente; luego se instaló en el Zócalo y después en el Pasaje.

Cuenta que en un día de venta en el Zócalo, una señora la llevó a vender con los trabajadores del periódico El Sol de Puebla.

En 1966 conoció al señor Arnaldo Fernández, que en aquel entonces tenía la agencia de El Heraldo quien le ayudó a instalarse definitivamente en el Pasaje del Ayuntamiento, lugar que ha sido popularmente conocido.

En su canasta, hay gran variedad de guisos, entre estos: tacos de bistec, milanesa, papas con rajas, pollo en barbacoa, chiles rellenos, chuleta, pata envinagrada, chicharrón en salsa, mollejas, riñones, huazontles y pancita.

Sus famosos tacos de doble tortilla son acompañados con arroz o papas y unas deliciosas rajas. Son alimentos preparados con el corazón y una sazón que únicamente se adquiere con tantos años de experiencia. Enormes y deliciosos tacos a un precio de 25 pesos, la mayoría prueba uno, algunos llegan al segundo y muy escasos al tercero.

Esa misma experiencia se manifiesta al momento de preparar sus tacos, en cuestión de segundos recibe el pedido, saca un par de tortillas, coloca el ingrediente deseado, coloca el arroz o papas, las rajas y lo envuelve en papel; todo esto mientras mueve las cacerolas con guisados que se encuentran al interior de una enorme canasta.

POB/LFJ