Del 11 al 29 de septiembre de 2023 se puede solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, un programa enfocado a dar un apoyo económico a estudiantes universitarios mexicanos que tengan bajos ingresos económicos, que consiste en un pago total de 10 mil 300 pesos.

De acuerdo a las Becas Benito Juárez, los requisitos para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, son:

1. Ser alumno/a de licenciatura o técnico superior universitario con inscripción escolar vigente en una escuela de cobertura total, por ejemplo:

Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas

Escuelas Normales que impartan el modelo de educación intercultural

Escuelas Normales Rurales

Sedes educativas del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Universidad de la Salud de la Ciudad de México y del Estado de Puebla

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) ubicadas en alguna localidad considerada como prioritaria

2. Ser alumno/a de licenciatura o técnico superior universitario con inscripción escolar vigente en alguna IPES que no esté considerada como de cobertura total y tener hasta 29 años cumplidos.

En el caso de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es considerada una IPES; al igual que las tecnológicas de Puebla, Tehuacán, Huejotzingo, Xicotepec y Oriental.

Da clic aquí para conocer las instituciones son las susceptibles de recibir la beca.

3. No estar recibiendo ninguna otra por parte de la Administración Pública Federal (APF).

¿Cómo solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2023?

1. Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, las IPES deberán registrar en el SUBES la ficha escolar actualizada de los estudiantes de su Institución, haciéndose responsables de los datos que registren.

2. Una vez que el aspirante corrobore que su información escolar es correcta, deberá activar la ficha escolar para solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, con estos pasos:

Ingresa a https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx y escribe tu CURP y contraseña para iniciar sesión en el sistema. (Si no estás registrado, ahí mismo puedes hacer el registro)

y escribe tu CURP y contraseña para iniciar sesión en el sistema. (Si no estás registrado, ahí mismo puedes hacer el registro) Luego ve a la opción “Información personal” en el menú “Perfil” y captura: teléfono fijo, celular y estado civil.

en el menú “Perfil” y captura: teléfono fijo, celular y estado civil. Accede a “Información domicilio”, y completa los datos que te pide el formulario.

y completa los datos que te pide el formulario. En “Información escolar” selecciona tu universidad y haz clic en el botón “Activar”.

selecciona tu universidad y haz clic en el botón “Activar”. Ve a la opción “Solicitar Beca” en el menú “Solicitud”, selecciónala en el apartado de “programas disponibles” y da clic en el botón “Solicitar”. Te dará un acuse con un número de folio.

3. Los aspirantes de licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en una escuela de cobertura total o escuela susceptibles de atención para nuevo ingreso y los estudiantes que fueron becarios del Programa en el bimestre inmediato anterior y que no hayan causado baja en su IPES, deberán registrar su solicitud de beca, a fin de ser susceptibles de recibir los pagos de ésta, a través del SUBES.

4. Las solicitudes que sean canceladas por el aspirante o que no hayan sido finalizadas no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección. Una vez que la solicitud haya sido cancelada, no será posible postularse nuevamente durante el actual proceso.

5. Se revisará la solicitud de beca de los aspirantes para identificar aquéllos que cumplan con los requisitos, a fin de publicar los resultados, conforme a la disponibilidad presupuestal, los cuales podrán consultarse directamente en SUBES a través del perfil de cada educando solicitante.

¿Y luego?

Los resultados de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro podrán consultarse en el perfil de SUBES de cada aspirante, unas 8 semanas después de postularse, aproximadamente.

Adicionalmente deberán aceptar su incorporación mediante el formato que el mismo sistema arroja, en caso de que así se solicite.

Posteriormente, se informarán las fechas del pago de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que asciende a 10 mil 300 pesos en total, que serán diferidos.

Para más información de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, hay que comunicarse al 551 162 0300, en un horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas.

Todos los trámites son gratuitos y no existen personas intermediarias ni grupos en redes sociales o chats de mensajería instantánea como Facebook o WhatsApp.

