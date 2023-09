La mortalidad en Puebla se caracteriza por tener en su mayoría defunciones relacionadas con problemas en el corazón.

Lo anterior queda establecido en el número de defunciones a causa de problemas en el corazón pues, durante el primer semestre de 2023 cada hora murió una persona por esta razón.

De enero a junio de este año, fallecieron 4 mil 439 individuos por enfermedades relacionadas con complicaciones en el corazón de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Poblanerías.com descargó las estadísticas de la mortalidad en Puebla del primer semestre de este año y académicos de la Universidad Anáhuac señalaron las enfermedades relacionadas con el corazón.

De las estadísticas de mortalidad en Puebla de la Secretaría de Salud (SSA) estatal señala que, de enero a junio de este año, sumaron 3 mil 137 muertes por infarto agudo de miocardio, sin otra especificación.

Los especialistas de la Universidad Anáhuac también resaltaron las defunciones por enfermedades como enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal e hipertensión esencial (primaria).

Además de malformación congénita del corazón, no especificada; enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva); arritmia cardíaca, no especificada e insuficiencia cardíaca, no especificada.

En total, los académicos de la Universidad Anáhuac destacaron 130 diferentes enfermedades que estuvieron relacionadas con problemas en el corazón en la lista de mortalidad en Puebla.

En total hubo mil 64 clasificaciones de malestares que provocaron el fallecimiento de gente en el primer semestre de este año.

En la entidad ocurrieron 16 mil 696 defunciones en el primer semestre de este año de acuerdo con las cifras de la SSA estatal publicadas en la PNT.

Mortalidad en Puebla y las enfermedades del corazón

De enero a junio de 2022 ocurrieron 6 mil 48 muertes por enfermedades del corazón, convirtiéndose así en la primera causa de muerte en la entidad de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las enfermedades del corazón estuvieron por arriba de la diabetes mellitus con 3 mil 938 casos; los tumores malignos con mil 943; las enfermedades del hígado con mil 583 y las enfermedades cerebrovasculares con mil 19 casos tan sólo en el primer semestre de 2022.

Por género, la mortalidad en Puebla es similar. En el primer semestre del 2022, 3 mil 123 hombres fallecieron por enfermedades del corazón; mil 944 por diabetes mellitus; mil 181 por enfermedades del hígado; 880 por tumores malignos y 647 en accidentes.

En el caso de las mujeres, 2 mil 925 fallecieron por enfermedades del corazón; mil 994 por diabetes mellitus; mil 63 por tumores malignos; 518 por enfermedades cerebrovasculares y 402 por enfermedades del hígado.

Principal causa de muerte a nivel nacional

A nivel nacional las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte. El INEGI contabilizó 105 mil 864 en el primer semestre del año 2022, siendo este el dato nacional más reciente.

Le siguió la diabetes mellitus (59,996), tumores malignos (44,533), covid-19 (30,680) y enfermedades del hígado (20,608).

En total, el INEGI registró de forma preliminar, 439 878 defunciones en el país de enero a junio del año 2022.

Puebla y la enfermedad isquémica del corazón

La enfermedad isquémica del corazón en general se refiere a las condiciones que implican el estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos, causada por daño al corazón o a los vasos sanguíneos por aterosclerosis, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es decir, es una acumulación de placa grasosa que se espesa y endurece en las paredes arteriales, que puede inhibir el flujo de sangre por las arterias a órganos y tejidos y puede conducir a un ataque al corazón, dolor de pecho (angina) o derrame cerebral.

De enero y hasta el 4 de septiembre de este año, la Secretaría de Salud (SSA) federal contabilizó 539 casos nuevos de enfermedad isquémica del corazón en Puebla.

Con estas cifras Puebla se posicionó como la entidad 19 con más casos de este tipo conforme con el boletín epidemiológico de la SSA federal.

Las demarcaciones del país con más personas diagnosticadas con este problema fueron: Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas en donde contabilizaron entre 2 mil 94 y 5 mil 586 casos.

Contrariamente Tlaxcala, Quintana Roo, Campeche, Nayarit y Colima fueron las demarcaciones de la nación con menos casos de esta enfermedad de enero al 4 de septiembre de este año.

A nivel nacional la SSA federal contabilizó 41 mil 118 casos de enfermedad isquémica del corazón.

