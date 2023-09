El doctor José Antonio Martínez García se convirtió en el tiempo de la pandemia, la voz y rostro de las cifras. Cada mañana, desde una videoconferencia, hablaba y relataba el número de hospitalizados y muertos a causa de la enfermedad.

Esto le valió un posicionamiento mediático en el gabinete del ex gobernador Miguel Barbosa y fue uno de los perfiles más notables de la entonces administración estatal.

Incluso, fue el mismo Barbosa quien en una ocasión “animó” y “destapó” al doctor José Antonio Martínez como uno de sus aspirantes a sucederlo.

En entrevista con Poblanerías.com, José Antonio Martínez habla sobre sus aspiraciones políticas y cómo, desde la Medicina, es capaz de liderar un proyecto estatal.

Es claro al decir que su aspiración principal es con el partido con el que estuvo en el poder: Morena. “Por principios morales, voy por Morena”, dijo. Y reconoce que la ideología de sus líderes pretenden terminar con las desigualdades que existen en el estado.

Para el doctor José Antonio Martínez no hay otra opción. Asegura que los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, deberían estar presentes en todos los políticos de México.

Se describe como un servidor público, más no un político, con más de 20 años en la función pública; y que, desde su trinchera médica, ha podido evaluar y diagnosticar políticas públicas a favor de los más pobres.

“ Yo cambio mi visión y mi misión porque antes de que fuera secretario iba a todos los municipios a ver qué problemas había (…) en las regiones de alta y alta marginación no existe piso parejo, no hay piso parejo en educación, en economía, en oportunidades y en salud”.

La salud puede ser un indicador de toda la sociedad, comenta. Por ejemplo, al analizar un indicador como muerte materna, se pueden observar contextos de pobreza, violencia, educación. “A partir de ahí no es medicina, sino es todo el entorno social de lo que está pasando”.

No hay ahorita un competidor que me llegue, afirma

Si pensamos en los mejores perfiles no es el que haya comprado más espectaculares, señala José Antonio Martínez al hablar sobre los aspirantes al gobierno de Puebla.

Para el doctor, el político de siempre “entregará resultados de siempre”; y considera que, quienes se han promocionado en bardas y espectaculares han ganado más aspectos negativos, pues hay que preguntarse quién y cómo se pagó.

“ Si vemos y empezamos a evaluar desde la formación profesional que tienes y todo el proceso académico, no hay ahorita un competidor que me llegue”, declara.

Opina que el proceso abierto en Morena deberá ser claro y transparente. La convocatoria, emitida el pasado 18 de septiembre, señala que únicamente se medirán cuatro perfiles: dos hombres y dos mujeres. La decisión de quiénes serán recaerá en los integrantes del Consejo Estatal.

Sin embargo, el Consejo Nacional podrá añadir dos perfiles más, de así considerarlo, para cerrar en 6 el número de aspirantes.

“ Yo puedo aportar muchísimo más, siempre alejado de lo que son situaciones políticas anteriores, más bien con una visión completamente humana, ética y no maleado”, asegura.

Subrayó la importancia de los principios morales en la política y la necesidad de políticos comprometidos con la verdad, la lealtad y la integridad.

Se mostró dispuesto a explorar diferentes opciones políticas, incluyendo la participación en Morena, siempre y cuando se respeten estos principios y se evite la corrupción.

Entrevista: Lizeth Flores Jácome

Producción: Juan Carlos Sánchez Díaz

Asistencia: Rocío Osorio, Mauricio Meléndez y Rodrigo Briones

