La extorsión a migrantes mexicanos que cruzan en autobús la frontera desde Estados Unidos hacia México, por parte del crimen organizado en las terminales, con la omisión o participación de la autoridades, es recurrente.

En entrevista con Poblanerías.com, un mexicano que cruzó la frontera desde Estados Unidos hacia México –por Matamoros– denunció la extorsión a migrantes sistemática que enfrentan por parte del crimen organizado.

El testimonio, que arroja luz sobre una práctica ilegal, destaca la urgencia de acciones gubernamentales para proteger a los migrantes y garantizar su seguridad.

El migrante, quien prefirió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, relató cómo su viaje desde Houston a Puebla incluyó un transbordo en Matamoros, donde comenzaron los problemas.

En la terminal de autobuses fueron detenidos y extorsionados por individuos que exigían una cuota de 500 dólares por persona.

Y como yo les dije, ¿quién me garantiza que más adelante no me van a parar y otra vez a pedir otra cuota? Desde aquí tú das tu cuota y nadie te va a molestar hasta donde vas”,

La extorsión se tornó aún más preocupante cuando otro migrante se negó a pagar la cuota exigida y fue sacado del estacionamiento de autobuses, sin que se conozca su destino actual.

El entrevistado expresó su preocupación y esperanza de que el joven haya llegado a salvo con su familia.

“Lo hice porque traigo a mi mamá a que esté aquí en su patria. Pasó sus días a gusto, pero la verdad, no dan ganas ni de regresar”, lamentó sobre la desilusión que siente después de muchos años de viajar de Estados Unidos a México y ser una cifra más en la extorsión a migrantes.

El entrevistado también destacó que, aunque esta fue la primera vez que enfrentó extorsión, la falta de seguridad en la frontera de Matamoros es una preocupación creciente.

Anteriormente, había cruzado por Nuevo Laredo sin incidentes.

“Especialmente en esa frontera de Matamoros, es la que no está vigilada. Siempre he cruzado por Laredo y nunca he visto nada, ni me ha pasado nada. Pero pues no sé si sean todas. Me imagino que ha de ser en todas”