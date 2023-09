El Mercado Hidalgo, el Mercado Morelos, La Cuchilla, La Unión y el Mercado Zapata son los mercados en Puebla capital en donde los ciudadanos se sienten más inseguros de acuerdo con un sondeo realizado por Poblanerías.com.

Las historias de robos, balaceras y hasta casos en donde lanzaron granadas son parte de las vivencias en los mercados en Puebla capital.

La inseguridad en los mercados en Puebla capital es tal que incluso el 29 de junio de este año fueron encontrados los cadáveres de una pareja en La Cuchilla, sitio al que acudieron a hacer compras. Las víctimas desaparecieron el 1 de junio del año pasado.

Sobre el mercado La Cuchilla, Luis Ángel contó que nunca le ha pasado nada. Sin embargo, sí ha sido testigo de cómo roban aretes y cadenas, especialmente a mujeres mientas esperan el transporte público; los delincuentes se meten al mercado para evitar ser perseguidos.

Otras situaciones peligrosas también se vivieron en la zona. Julio, un trabajador cercano a la CAPU comentó que una vez aventaron una granada al Sams y la policía llegó a custodiar el inmueble; al final no explotó el artefacto.

Como parte de las anécdotas de inseguridad en los mercados en Puebla capital, Susi comentó que le tocó ver una balacera en el mercado Hidalgo justo cuando salía junto con su hijo.

A la par, Jesy narró que a no le ha pasado nada; pero, a su hijo de 16 años lo asaltaron saliendo de su trabajo cerca del Mercado Independencia. Le quitaron su celular, así como dinero mientras estaba en la parada.

“Se asustó mucho y pues sí reconoció al tipo como iba vestido y todo, pero no quiso que fuéramos más allá y pues mejor pidió a su patrón cambiarlo de lugar de trabajo”, detalló.

Mientras que, Rocío comentó que a su madre le robaron dinero y a su hermano lo asaltaron, los hechos ocurrieron en el Mercado Independencia y en el Mercado Hidalgo.

Sobre el Mercado Independencia, Paola expresó que sus amigos le han contado que venden cosas ilegales y robadas, por eso considera que el lugar es peligroso.

Además del temor de ser asaltados o robados, Guadalupe narró que también se teme al acoso. Durante una temporada tuvo que hacer compras en el mercado La Acocota, los locatarios le hacían comentarios inapropiados y hacían sonidos.

“Es incómodo comprar, me iba más a dónde había vendedoras. Ya trataba de no hacer mis compras ahí. Prefería ir al súper, aunque todo está más caro o la verdura a veces no es tan fresca, pero para evitar el mal rato”, mencionó.

Otros mercados en Puebla capital en donde los y las poblanas se sienten inseguros son el Mercado 5 de Mayo, Mercado Xonaca y La Fayuca.

Autoridades no hacen nada y comerciantes se organizan para mantener la seguridad

Ante los problemas de inseguridad en los mercados municipales de Puebla las autoridades siempre dicen que harán “lo que corresponde”; sin embargo, nunca hacen nada por lo cual los propios locatarios deben organizarse para prevenir los robos, afirmó el líder de la agrupación 28 de octubre, Rubén Sarabia Sánchez.

Dijo que muestra de la falta de la atención de las autoridades es lo que sucede en la zona mal llamada “La Cuchilla”, conformada por cinco áreas comerciales y que –según él– fue entregado por La Marina a “El Caimán”, quien a la vez es un subordinado de “El Cachibombo”, un delincuente encerrado en Oaxaca, pero sigue manteniendo sus negocios.

Anteriormente, dijo, era otra banda la que estaba a cargo, pero fue sustituida con “El Caimán”, quien en menos de dos años es responsable de seis asesinatos, desaparición y lesiones. Las autoridades supieron de los casos, pero no hicieron nada.

Recordó que incluso las autoridades hicieron un operativo para detenerlo por el asesinato de una pareja localizada este año, pero no lo lograron; ahora –dice– opera en el mercado Xonaca.

Debido a este panorama los locatarios se organizan, hacen rondines como una medida preventiva, se detienen a los ladrones, se les “lee el cartón” para que estén conscientes de que se hará “justicia popular” si vuelven a reincidir y son entregados a las autoridades, narró.

Rubén Sarabia indicó que la 28 de Octubre tiene presencia en 58 mercados en la entidad, entre estos el Mercado Hidalgo, Mercado Zapata, Mercado Zaragoza, Mercado Héroes de Puebla y el Mercado Independencia localizados en la capital poblana. En algunos no han detenidos a ningún ladrón, pero en otros han detenido a más de uno.

Central de Abasto mantiene colaboración con las autoridades

Israel García Pineda, administrador de la Central de Abasto comentó que en temas de seguridad tiene una buena coordinación con el ayuntamiento de Puebla, esto ayuda a disminuir la incidencia delictiva, especialmente de delitos de alto impacto y también a terminar con los actos de “justicia por propia mano” que ocurren en otros mercados o partes del país.

Recordó que donaron seis motocicletas para que el ayuntamiento de Puebla esté vigilando al interior de la central y también a sus alrededores, esto abona a que ya no haya robos de vehículos de carga.

Con lo que no se ha terminado, dijo, es con el robo hormiga. Se pueden robar un “diablito”, detener al delincuente y recuperar el diablito, entonces la víctima no denuncia el delito porque toma mucho tiempo hacer la denuncia y la gente lo único que quiere es recuperar lo perdido y ponerse a trabajar para no tener más pérdidas.

Con esto, la final el delincuente sale nuevamente y vuelve a robar, pero esto es un problema que va más allá de lo que puede hacer el ayuntamiento, tiene que ver con el sistema de justicia del país, opinó.

