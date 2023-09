En los últimos 7 años, medios de comunicación han expuesto al menos seis casos de plagio académico por parte de políticos o funcionarios públicos en servicio.

La Real Academia Española define el acto de plagiar como: “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”.

Y eso es lo que ha pasado con el plagio académico en las las tesis de algunos políticos mexicanos, quienes han incluido citas textuales y párrafos enteros, sin referenciar la fuente y haciendo pasar la idea como suya.

El último caso es el de Xóchitl Gálvez, senadora de la República y candidata del Frente Amplio por México, que buscará quitar de la Presidencia al movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

A propósito de esta información, recapitulamos la lista de los políticos acusados de plagio académico.

Políticos señalados de plagio académico

Xóchitl Gálvez

Hace unos días, el periodista Marco Levario Turcott, director de la revista Etcétera, publicó que parte de la tesis de Xóchitl Galvez, nombrada “Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes”, para obtener el título de Ingenieria en Computación, presentaba plagio académico.

Levario Turcott señaló que el trabajo contenía “abundantes plagios y citas incorrectas, así como una bibliografía incompleta”.

El trabajo mediante el cual @XochitlGalvez logró su título como ingeniera en computación contiene abundantes plagios y citas incorrectas, así como una bibliografía incompleta. La cuenta afín al obradorismo a nombre de Bernardo Escalante (@padron_09) publicó este martes un hilo… — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) September 19, 2023

Al respecto, la senadora negó haber plagiado partes del informe que presentó para titularse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y justificó que algunas de las referencias técnicas de equipos eran “muy específicas”, y de ahí “seguramente” tomó parte del texto.

Varios medios de comunicación comenzaron a publicar párrafos de la tesis de Xóchitl Gálvez y señalaban similitudes con otros textos que sugerían había cometido plagio académico.

Finalmente, el 20 de septiembre la senadora reconoció que sí tomó fragmentos de otros documentos para su informe profesional, sin citarlos.

Debido a la presión vista por algunos medios de comunicación y redes sociales, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, solicitó al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turnar el asunto al Comité de Ética como al Consejo Técnico para su análisis.

Delfina Gómez

En el 2022, la revista Etcétera había publicado un caso similar de plagio académico. En esa ocasión, expuso a Delfina Gómez, quien entonces era candidata a la gubernatura del Estado de México por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con la investigación periodística, la hoy gobernadora del Estado de México, “plagió de manera reiterada” su trabajo de tesis para obtener la Maestría en Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas, que presentó en 2001 en el Tecnológico de Monterrey.

Algunos de los párrafos de dicha tesis fueron tomados de otros documentos sin dar la cita o referencia correspondiente.

Yasmin Esquivel

En febrero de 2023, una investigación del diario español El País encontró que Esquivel plagió 209 de las 456 páginas de su tesis de doctorado, presentada en 2009 en la Universidad Anáhuac. La investigación identificó párrafos enteros plagiados de otros documentos, sin citar las fuentes.

El caso ha sido criticado por algunos sectores, que consideran que es un acto de falta de ética que afecta la credibilidad de la ministra.

Yasmin Esquivel negó en múltiples ocasiones haber cometido plagio académico y aseguró que su tesis fue revisada y validada.

En una carta, el representante legal de la ministra señaló que la “omisión” de citas a autores originales en un trabajo de titulación es una “deficiencia” o “descuido”, pero no plagio.

Actualmente no se ha sometido un dictamen directo hacia la ministra; sin embargo, juristas e investigadores mexicanos como Miguel Carbonell han confirmado que la ministra Esquivel también copió varias páginas de sus libros y artículos para los que ellos se prepararon por años.

Enrique Peña Nieto

En 2016, una investigación periodística de Aristegui Noticias, señaló a Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, de haber cometido plagio académico en su tesis de licenciatura titulada: El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, presentada en la Universidad Panamericana.

Pese a que la Universidad reconoció que la tesis presentaba “ideas ajenas no citadas” no podía emitir alguna sanción porque el reglamento no era aplicable a exalumnos. Se estima que el 29% de la tesis de Peña Nieto proviene de textos de al menos una decena de autores, plagiando al menos 197 párrafos de los 682 que integran el documento.

El plagio no es un tema particular de México sino que existen personalidades internacionales los cuales también han sido acusados de cometer errores al citar a autores en sus documentos académicos

Vladimir Putin

En el año 2006 el presidente ruso Vladimir Putin fue acusado de plagiar su tesis de posgrado en el Instituto de Minería de San Petersburgo.

Una investigación realizada por el Instituto Brookings, el presidente copió al menos 16 de 20 páginas de un documento publicado por la Universidad de Pittsburgh 20 años antes de la tesis de Putin, quien en ese entonces trabajaba en el gobierno de San Petersburgo.

Se dice que Putin ni siquiera habría sido la persona que escribió la tesis que se acusa de plagio, sino que es un posible producto hecho por alguna “Fábrica de diplomas”, el cual es un problema muy común en Rusia, ya que crean documentos académicos por disertación pagada.

Pal Schmitt

El excampeón olímpico de esgrima, Pal Schmitt, fue nombrado presidente de Hungría en 2010. Dos años después se vio obligado a renunciar luego del escándalo por ser acusado de plagiar su tesis doctoral.

La Universidad Semmelweis de Budapest, previamente conocida como la Universidad de Educación Física, emitió un comunicado en el año 2012 tras llevar a cabo una exhaustiva investigación.

Dicho comunicado reveló que aproximadamente 200 de las 215 páginas de la tesis doctoral de Schmitt presentaban una “similitud parcial” con otras fuentes o eran traducciones directas de obras previamente existentes.

En virtud de este hallazgo, la institución académica procedió a revocar el título doctoral otorgado a Schmitt. Posteriormente, Pal optó por dimitir de su cargo como presidente.

—

POB/LFJ