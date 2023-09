Rodrigo Abdala anunció su renuncia al cargo como Delegado de Bienestar en Puebla, pues participará en el proceso electoral de Morena.

Fue cuestionado sobre si la atracción de nuevos miembros podría desestabilizar al partido.

Sin embargo, Rodrigo Abdala respondió que “aquellos que no cumplan con los principios y valores del partido no estarían honrando su compromiso” y, según él, no representan una amenaza para la estabilidad. (A quién)

Además, señaló que se espera que los miembros de Morena “cierren filas” con el partido y afirma que no deben cuestionar los procesos aprobados por sus miembros.

En relación a su renuncia a la Delegación de Bienestar, Rodrigo Abdala explicó que lo hizo para centrarse en su postulación como coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, puesto que aún no está definido y aspiran más de 22 personas.

Rodrigo Abdala subrayó que ha trabajado para mejorar la entrega de programas sociales, pero que “no se utilizarán con propósitos políticos”.

“ Por supuesto, que lo hay [piso parejo] De hecho, la propia convocatoria establece que no hay necesidad de separarse de los cargos. En mi caso lo hago para poder destinar todo mi tiempo y toda mi atención en esta tarea” .

Se postulan más de 20 aspirantes por Morena en Puebla

Rodrigo Abdala afirma que Morena ha mantenido una política de apertura desde 2017, cuando se suscribió un acuerdo nacional por la unidad.

En ese entonces, Andrés Manuel López Obrador lideró la iniciativa y anunció la disposición de Morena para recibir a todos los ciudadanos mexicanos interesados en contribuir al país, independientemente de su afiliación partidista o antecedentes políticos.

Según Abdala, López Obrador hizo hincapié en que la prioridad de Morena siempre ha sido el proyecto colectivo y el bienestar de la sociedad, situándolos por encima de las aspiraciones personales o de grupo.

¿Y si Rodrigo Abdala no queda en para la gubernatura?

También dejó la puerta abierta a explorar otras oportunidades, como contender por la alcaldía de Puebla, en caso de no lograr la postulación a la gubernatura, siempre en función de la competitividad.

Afirmó que su compromiso continuará a favor de la Cuarta Transformación.

En cuanto a la alta participación en este proceso, opinó que dado que Morena ha estado en el poder desde 2018, “es comprensible que todos quieran sumarse al equipo ganador”, en alusión a los 21 candidatos que se han registrado, incluyendo a Tony Gali López.

POB/JCSD